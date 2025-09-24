Axel Kicillof habló del triple crimen en Florencio Varela: "El narcotráfico no conoce de fronteras"
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quiso mostrar un frente unido en la investigación por el asesinato de Lara, Morena y Brenda.
Mientras la Policía bonaerense intenta esclarecer el triple crimen de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi, cuyos cuerpos fueron localizados en una casa de Florencio Varela después de varios días de búsqueda, el gobernador Axel Kicillof afirmó que "el narcotráfico no conoce de fronteras ni jurisdicciones", en referencia al trasfondo del episodio.
"Avanza la investigación sobre los aberrantes asesinatos de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi. El Ministro de Seguridad, Javier Alonso, explicó ante la prensa que todo indica que fue un acto de venganza de un grupo narco internacional con base operativa en CABA", escribió en X Axel Kicillof en lo que fue su primer mensaje sobre el caso.
Brenda y Morena, de 20 años, y Lara, de 15, fueron reportadas como desaparecidas el sábado pasado, un día después de haber salido desde Ciudad Evita hacia una supuesta fiesta que puede no haber existido nunca.
El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, afirmó este miércoles -poco después de que se encontraran los cuerpos de las chicas en una casa de Florencio Varela- que el triple crimen podría tener conexiones con actividad del narcotráfico.
"Seguiremos informando a medida que avance la Justicia. Ante un hecho de esta naturaleza tenemos que ser serios y responsables para que se comprenda que el narcotráfico no conoce de fronteras ni jurisdicciones, y ejerce además todas las formas de la violencia machista", señaló a su vez Axel Kicillof, quien chocó en muchas oportunidades con autoridades de Nación y de la Ciudad de Buenos Aires en materia de Seguridad.
"Tenemos que involucrarnos todos en la lucha para erradicar al narcotráfico. De lo contrario se fortalece y se vuelve impune", cerró el mandatario al compartir en X un video de Javier Alonso confirmando el hallazgo de los cuerpos en Florencio Varela.
