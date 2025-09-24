Axel Kicillof habló del triple crimen en Florencio Varela: "El narcotráfico no conoce de fronteras"

"Seguiremos informando a medida que avance la Justicia. Ante un hecho de esta naturaleza tenemos que ser serios y responsables para que se comprenda que el narcotráfico no conoce de fronteras ni jurisdicciones, y ejerce además todas las formas de la violencia machista", señaló a su vez Axel Kicillof, quien chocó en muchas oportunidades con autoridades de Nación y de la Ciudad de Buenos Aires en materia de Seguridad.

"Tenemos que involucrarnos todos en la lucha para erradicar al narcotráfico. De lo contrario se fortalece y se vuelve impune", cerró el mandatario al compartir en X un video de Javier Alonso confirmando el hallazgo de los cuerpos en Florencio Varela.