Quién es Diógenes Casares, el experto en finanzas que habló de "coimas"

“Soy un chico de poco más de veinte años que ha estado en el mundo de las criptomonedas casi toda mi vida. Me fascina analizar los fundamentos subyacentes de las criptomonedas, los productos y la gobernanza de DeFi”, se autodescribe en un perfil publicado en su sitio web.

Ahí cuenta que él y la empresa comercial en la que tiene una participación mayoritaria estuvieron involucrados en propuestas de gobernanza para numerosos DAOs (Organización autónoma descentralizada), incluidos FEI/Tribe, Aragon, Parrot Protocol, Temple, Spartacus, Concave y Vesta.

diogenes casares

En las últimas horas su nombre tomó notoriedad luego de que el abogado Gregorio Dalbón presentara un pedido ante la jueza María Romilda Servini en el que asegura que "Diógenes Casares, experto en finanzas descentralizadas y cofundador de la firma Stream Finance, brindó información vinculada con el objeto de los presentes actuados en el programa de streaming “Unchained”. En dicha oportunidad, el nombrado detalló maniobras de sobornos y pagos ilícitos efectuados por empresarios vinculados al ecosistema cripto a funcionarios del actual Gobierno Nacional, con el objetivo de lograr la promoción del token $LIBRA por parte del Presidente de la Nación, Javier Gerardo Milei”, detalla el texto.

Durante el programa de streaming 'Unchained', con difusión en diversos medios de comunicación y redes sociales, Diógenes Casares reveló que, antes del escándalo de $LIBRA, se había planificado la creación de un token llamado $Afuera, destinado a recaudar fondos para la Fundación Faro, presidida por Agustín Laje, con el objetivo de financiar la "batalla cultural". Sin embargo, este proyecto no prosperó.

Allí, manifestó que empresarios desembolsaron la suma total de u$s5.000.000 para lograr que Milei publicara el link promocionando el criptoactivo.

"Recibí un mensaje de alguien que respeto mucho y que suele tener razón, quién me aseguró que un funcionario había sido sobornado, un funcionario de muy alto rango dentro del Gobierno. Me dijeron quién era, pero no lo voy a decir", aseguró el trader, quién luego también desligó a Javier Milei de la responsabilidad: "No creo que el Presidente un día se despertara y dijera 'voy a promocionar este token'. Creo que fue alguien muy cercano de su gabinete".