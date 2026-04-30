Cayó una banda de estafadores virtuales: hay más de 200 víctimas en todo el país

Sin embargo, cuando las víctimas querían recuperar su inversión, los estafadores se excusaban en presuntas restricciones administrativas del Banco Central y les indicaban que no podían hacer movimientos de dinero.

Cuál era el rol de cada integrante

Uno de los imputados era el responsable de la creación de empresas fantasmas mientras que otros dos eran los encargados de crear inmobiliarias para mover el dinero mediante alquileres de propiedades. En paralelo, otros figuraban como dueños de agencias de viajes y casas de turismo que funcionaban como cuevas financieras.

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Durante los allanamientos, se secuestraron más de 172.000 dólares, seis millones de pesos, además de criptomonedas por el valor de 80.000 dólares, cheques por cifras millonarias, vehículos adquiridos de manera ilícita, notebooks, teléfonos celulares, discos rígidos, dispositivos de almacenamiento y documentación con anotaciones financieras.

La “Ruta del Dinero Digital”: así cayó la banda

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Una investigación realizada por los expertos de la Policía de la Ciudad reveló la "Ruta del Dinero Digital", a través de la cual la banda transformaba el capital obtenido de las estafas en activos digitales y detectaron maniobras financieras ilícitas, como la compra de autos y la importación de electrodomésticos para luego vender online.

Los procedimientos se realizaron en domicilios y oficinas con fachadas de agencias de viajes y casas de cambio, pero que en realidad eran los centros de operaciones de esta banda.

En total fueron 12 allanamientos en propiedades ubicadas en la Ciudad, en los barrios de Monserrat, Retiro, Saavedra, Villa Urquiza, Flores, Balvanera y Belgrano. Otros 9 operativos se hicieron en la provincia de Buenos Aires, en las localidades de Ituzaingó, San Isidro, Merlo, Moreno, Morón, La Matanza y Almirante Brown.

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Las tareas investigativas estuvieron a cargo de la División Delitos Tecnológicos Complejos de la Policía de la Ciudad, en coordinación con autoridades judiciales de la Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y Chubut, y articuladas por el fiscal general Fernando Rivarola, de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital de la localidad de Rawson.

Los operativos contaron con la participación de brigadas de la Dirección Lucha contra el Cibercrimen, la División Investigaciones Tecnológicas Especiales y la División Innovación en Investigaciones Especiales.