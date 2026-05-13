La provocación de Manuel Quintar junto a su Tesla Cybertruck: "Para que los radikukas me hagan publicidad"

image La provocación de Manuel Quintar junto a su Tesla Cybertruck.

Un vehículo de lujo extremo

La Tesla Cybertruck es una de las apuestas más exclusivas de la empresa de Elon Musk. Su valor y características la posicionan como un bien de lujo de difícil acceso en el país:

Precio de mercado: En Estados Unidos, sus versiones oscilan entre los 80.000 y 100.000 dólares .

Costos de importación: Al no comercializarse oficialmente en Argentina, los gastos de ingreso, impuestos y fletes pueden duplicar o triplicar su valor original.

Diseño: Construida en acero inoxidable y con cristales blindados, es hoy el vehículo más exótico que circula por las inmediaciones del Palacio Legislativo.

Con este gesto, Quintar no solo confirmó la propiedad del polémico vehículo, sino que decidió convertir la crítica en una herramienta de confrontación política, reafirmando su pertenencia al núcleo duro del oficialismo.