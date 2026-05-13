La provocación de Manuel Quintar junto a su Tesla Cybertruck: "Para que los radikukas me hagan publicidad"
El diputado de La Libertad Avanza protagonizó una nueva polémica por aparecer en el Congreso con el millonario vehículo.
Lo que comenzó como una filtración en el estacionamiento del Anexo de la Cámara de Diputados terminó en un desafío abierto por parte del diputado nacional por Jujuy, Manuel Quintar (La Libertad Avanza), luego del video de su vehículo personal, una impactante Tesla Cybertruck, estacionada en las cocheras oficiales del Congreso.
El video original, dado a conocer por la periodista acreditada Déborah de Urieta, generó un fuerte revuelo debido al contraste entre el vehículo futurista y el contexto de austeridad que pregona el Gobierno.
Sin embargo, lejos de buscar un perfil bajo ante las críticas por ostentación, Quintar utilizó su cuenta de Instagram para responder con provocaciones.
En una historia publicada este mismo miércoles, el legislador posó junto a la camioneta —que ahora luce un sticker con el logo de La Libertad Avanza— y lanzó un mensaje directo hacia sus detractores políticos en su provincia natal.
"Esta foto me gusta para que los radikukas del Gobierno de Jujuy me hagan publicidad", escribió el diputado, utilizando un término despectivo para apuntar contra la gestión radical jujeña.
Un vehículo de lujo extremo
La Tesla Cybertruck es una de las apuestas más exclusivas de la empresa de Elon Musk. Su valor y características la posicionan como un bien de lujo de difícil acceso en el país:
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Precio de mercado: En Estados Unidos, sus versiones oscilan entre los 80.000 y 100.000 dólares.
Costos de importación: Al no comercializarse oficialmente en Argentina, los gastos de ingreso, impuestos y fletes pueden duplicar o triplicar su valor original.
Diseño: Construida en acero inoxidable y con cristales blindados, es hoy el vehículo más exótico que circula por las inmediaciones del Palacio Legislativo.
Con este gesto, Quintar no solo confirmó la propiedad del polémico vehículo, sino que decidió convertir la crítica en una herramienta de confrontación política, reafirmando su pertenencia al núcleo duro del oficialismo.
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