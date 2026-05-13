Diputados: la oposición suspendió la convocatoria a la sesión contra Manuel Adorni por falta de quórum

Como los proyectos todavía no habían sido aprobados en comisión, los bloques opositores intentaron forzar el debate. Su plan era intimar a las comisiones responsables (Asuntos Constitucionales y Reglamento) para que le den curso a los expedientes sin más demoras.

Cabe señalar que el Gobierno logró neutralizar el avance opositor mediante una serie de gestiones directas con los gobernadores aliados. Bajo la presión de la Casa Rosada, los mandatarios provinciales bajaron línea a sus diputados para que no aporten al quórum, frustrando así cualquier intento de sesionar.

Tras la postergación, la mira está puesta en la sesión del 20 de mayo. El foco estará en la responsabilidad de Caputo y Pettovello frente a la Ley de Financiamiento Universitario, en una jornada donde la oposición intentará forzar sus interpelaciones ante la Cámara.