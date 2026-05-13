Diputados: la oposición suspendió la convocatoria a la sesión contra Manuel Adorni por falta de quórum
La oposición dio marcha atrás con la sesión especial de este jueves. El encuentro buscaba tratar proyectos para exigir que el jefe de Gabinete rinda cuentas.
La oposición canceló la sesión especial programada para este jueves en Diputados al no lograr reunir el quórum necesario. El objetivo del encuentro era tratar una serie de proyectos para interpelar a Manuel Adorni y exigirle precisiones sobre su patrimonio.
Ante la falta de números para iniciar el debate, los mismos bloques que impulsaron la convocatoria solicitaron a la presidencia de la Cámara dar de baja el plenario.
"Por medio de la presente, nos dirigimos a Ud. a fin de solicitarle que tenga a bien dejar sin efecto el pedido de convocatoria a sesión especial oportunamente requerido, en virtud de lo establecido en los artículos 35 y 36 del Reglamento de esta Honorable Cámara, con fecha jueves 14 de mayo de 2026 a las 11:00 hs", se lee en el escrito firmado por Esteban Paulón, Maximiliano Ferraro, Mónica Frade, Pablo Juliano, Nicolás del Caño, María Inés Zigarán, Natalia de la Sota, Pablo Farías, Romina del Plá, Myriam Bregman, Néstor Pitrola, Nicolás Massot y Mariela Coletta.
Como los proyectos todavía no habían sido aprobados en comisión, los bloques opositores intentaron forzar el debate. Su plan era intimar a las comisiones responsables (Asuntos Constitucionales y Reglamento) para que le den curso a los expedientes sin más demoras.
Cabe señalar que el Gobierno logró neutralizar el avance opositor mediante una serie de gestiones directas con los gobernadores aliados. Bajo la presión de la Casa Rosada, los mandatarios provinciales bajaron línea a sus diputados para que no aporten al quórum, frustrando así cualquier intento de sesionar.
Tras la postergación, la mira está puesta en la sesión del 20 de mayo. El foco estará en la responsabilidad de Caputo y Pettovello frente a la Ley de Financiamiento Universitario, en una jornada donde la oposición intentará forzar sus interpelaciones ante la Cámara.
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