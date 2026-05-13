"A mi nombre": diputado libertario cayó al Congreso con un auto de 200.000 dólares

image Manuel Quintar con su Tesla Cybertruck.

¿Cuánto cuesta un Tesla Cybertruck como el de Manuel Quintar?

La Tesla Cybertruck es uno de los vehículos más exclusivos y costosos del mercado automotriz actual. Fabricada en acero inoxidable y con vidrios blindados, su valor varía según la versión, entre 80 y 100 mil dólares en Estados Unidos, valor al que hay que sumarle costos para traerlo a la Argentina.

Versión base: Comienza en los 80.000 dólares en los Estados Unidos.

Versión "Cyberbeast": Puede alcanzar los 100.000 dólares.

Sin embargo, debido a que el vehículo no se comercializa de forma oficial en Argentina, los costos de importación, fletes y aranceles aduaneros pueden duplicar o incluso triplicar su precio final para ser ingresada legalmente al país, convirtiéndola en una pieza de lujo extremo.