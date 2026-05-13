"A mi nombre": diputado libertario cayó al Congreso con un auto de 200.000 dólares
Lejos del brutal ajuste de Javier Milei, el legislador de La Libertad Avanza Manuel Quintar sacó pecho su Tesla Cybertruck.
El estacionamiento del Anexo de la Cámara de Diputados se convirtió este miércoles en el centro de todas las miradas y capturó la atención de las redes sociales. El motivo fue la llegada del diputado nacional Manuel Quintar, representante de La Libertad Avanza (LLA) por Jujuy, a bordo de su vehículo personal: una impactante Tesla Cybertruck.
La presencia del vehículo fue registrada y difundida a través de un video por la periodista acreditada en el Congreso, Déborah de Urieta. En las imágenes se observa la imponente camioneta eléctrica de diseño futurista estacionada en las cocheras oficiales del Palacio Legislativo, un contraste absoluto con el resto de los vehículos del lugar.
La grabación no tardó en volverse tendencia, generando una ola de repercusiones y convirtiendo al legislador oficialista en el blanco de diversas críticas por la ostentación del vehículo en un contexto de fuerte ajuste económico.
Lejos del perfil de austeridad que pretende pregonar el líder de LLA, el presidente Javier Milei; el propio legislador lo reconoció con una publicación en redes sociales. “A mi nombre, con la mía... pronto toda la info de los radikukas con la nuestra”, escribió junto a una foto del vehículo.
¿Cuánto cuesta un Tesla Cybertruck como el de Manuel Quintar?
La Tesla Cybertruck es uno de los vehículos más exclusivos y costosos del mercado automotriz actual. Fabricada en acero inoxidable y con vidrios blindados, su valor varía según la versión, entre 80 y 100 mil dólares en Estados Unidos, valor al que hay que sumarle costos para traerlo a la Argentina.
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Versión base: Comienza en los 80.000 dólares en los Estados Unidos.
Versión "Cyberbeast": Puede alcanzar los 100.000 dólares.
Sin embargo, debido a que el vehículo no se comercializa de forma oficial en Argentina, los costos de importación, fletes y aranceles aduaneros pueden duplicar o incluso triplicar su precio final para ser ingresada legalmente al país, convirtiéndola en una pieza de lujo extremo.
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