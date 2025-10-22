Renunció Gerardo Werthein: los nombres se analizan para su reemplazo en Cancillería

guillermo francos 5 Guillermo Francos

Otro nombre es el de Alec Oxenford, actual embajador de Argentina en Estados Unidos, quien en los últimos meses habría fortalecido sus vínculos con el entorno de Santiago Caputo, figura central en el llamado “triángulo de hierro” del poder libertario.

alec oxenford.jpg Alec Oxenford

Fulvio Pompeo, actual secretario General y Relaciones Internacionales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ex Secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación (2015-2019) y enviado especial del Secretario General de la OEA ante Guatemala (2020-2021), y Federico Pinedo, designado en marzo de 2024 como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante el G20, son otros de los dos nombres que se suman.

Fulvio Pompeo.jpg Fulvio Pompeo cuando juró como Secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación

Fedrico Pinedo.jpg Federico Pinedo

La lista la completan Nahuel Sotelo, dirigente cercano a Santiago Caputo, y, a modo de sorpresa, el actual diputado nacional, presidente del Movimiento Federalista Mundial (WFM) y director de la campaña por la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA), Fernando Iglesias.

Sotelo.jpg Nahuel Sotelo

fernando iglesias Fernando Iglesias