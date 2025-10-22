Dos cancilleres en 20 meses de gestión: otra prueba de la inestabilidad del Gabinete de Javier Milei

Desde el entorno del ahora exministro de Relaciones Exteriores admitieron abiertamente que su renuncia se debió a la falta de respaldo público de Javier Milei, sobre todo luego de la reunión con Donald Trump en Washington.

A esa falta de respaldo se le sumaría la presión del aparato digital alineado con el asesor presidencial Santiago Caputo, y la acusación de Karina y Javier Milei sobre la posible "filtración" de información sensible a la prensa.

“Parece que cantó quiero vale cuatro y quisieron”, ironizaron fuentes libertarias al respecto, y por eso el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto está vacante, de nuevo.

milei karina y santiago caputo

"Todos los dias me renuncian, es insólito", protestó este miércoles el ministro de Economía, Luis Caputo, durante su visita a la Bolsa de Valores de Córdoba.

El funcionario clave de Javier Milei también pasó 2025 compartiendo asados de despedida con funcionarios de Economía que se retiraron en medio de una reestructuración, pero descartó de plano un posible cambio de plan económico "independientemente del resultado" de las elecciones legislativas de este domingo.