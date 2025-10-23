Pablo Quirno será el nuevo canciller tras la renuncia de Gerardo Werthein
La Oficina del Presidente anunció quién reemplazará al exministro de Relaciones Exteriores.
Pablo Quirno, actual secretario de Finanzas, reemplazará a Gerardo Werthein como Canciller tras confirmarse este jueves su salida del gobierno de Javier Milei, confirmó hoy Ámbito de fuentes oficiales. Quirno, mantiene una gran relación con el actual ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo. De hecho es conocido como la mano derecha de Caputo y su fortaleza son los temas financieros.
Su relación es de larga data y el flamante Canciller fue jefe de asesores de Caputo cuando el ahora ministro libertario comandó el Ministerio de Finanzas en los años 2017 y 2018 durante la gestión de Mauricio Macri. Posteriormente, cuando Caputo pasó al Banco Central de la República Argentina (BCRA), Quirno lo acompañó como director de la autoridad monetaria.
En un comunicado oficial, la Oficina Presidencial de la República Argentina detalló: "El nuevo Canciller será Pablo Quirno, actual Secretario de Finanzas y miembro clave del equipo económico que logró evitar la mayor crisis de la historia del país, y pieza fundamental de la construcción del milagro argentino".
La intempestiva salida de Werthein a días de las elecciones legislativas del próximo domingo provocó que el Gobierno acelere su giro en la estrategia de relaciones exteriores, la que - desde este mismo jueves - tendrá su visión centrada en los vínculos económicos y comerciales.
En este sentido, desde el comunicado redactado en Balcarce 78 detallaron: "El Lic. Quirno pondrá foco en abrir la Argentina al mundo, trabajando en los acuerdos comerciales necesarios para dinamizar la economía y construir más y mejores vínculos entre los mercados internacionales y los productores argentinos".
En este escenario, una de sus principales misiones estará orientada a lograr un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, un anhelo desde la llegada de Milei al sillón de Rivadavia.
Unos minutos después del anuncio oficial, Quirno agradeció el nombramiento: “Un honor asumir esta nueva responsabilidad, muchas gracias al presidente Milei por la confianza y al ministro Luis Caputo por tantos desafíos compartidos. ¡Seguiremos trabajando en equipo!”.
