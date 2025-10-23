Pablo Quirno será el nuevo canciller tras la renuncia de Gerardo Werthein

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/pabloquirno/status/1981381063365546382&partner=&hide_thread=false Un honor asumir esta nueva responsabilidad, muchas gracias al Presidente @JMilei por la confianza y al Ministro @LuisCaputoAR por tantos desafíos compartidos. Seguiremos trabajando en equipo!

https://t.co/zQAwAJwNQQ — Pablo Quirno (@pabloquirno) October 23, 2025

En este escenario, una de sus principales misiones estará orientada a lograr un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, un anhelo desde la llegada de Milei al sillón de Rivadavia.

Unos minutos después del anuncio oficial, Quirno agradeció el nombramiento: “Un honor asumir esta nueva responsabilidad, muchas gracias al presidente Milei por la confianza y al ministro Luis Caputo por tantos desafíos compartidos. ¡Seguiremos trabajando en equipo!”.