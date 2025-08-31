Difundieron una foto inédita de Cristina Kirchner y el Indio Solari

"Nunca dejo de pensar por qué aquella advertencia de Carlos no provino de dirigentes o fuerzas de seguridad, sino de alguien que, más allá de su opinión formada, proviene del mundo de la creatividad y el arte", expresó Máximo.

Recordó Kirchner que "Dios y los compañeros que redujeron al instrumento que alguien eligió, permiten que Ella aún esté con nosotros, y que la responsabilidad que hasta el día de hoy siento sea más llevadera que si ese disparo hubiera salido"

Junto al repaso de la noche en que intentaron asesinar a la expresidenta, Máximo analizó que "falló el atentado, falló Ficha Limpia, la Corte hizo lo suyo proscribiéndola", y agregó: "Objeto de amor y de odio para muchos, mi vieja, para mí, cuando termina el día".

En este marco, el hijo de Cristina llamó a "votar a conciencia como si ella estuviera en la lista", recordando que iba a ser candidata, y sentenció: "Todos y todas a expresarse en las urnas. Esa es su instrucción".