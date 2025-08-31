Difundieron una foto inédita de Cristina Kirchner y el Indio Solari
Máximo Kirchner sorprendió este domingo con la difusión de una imagen de la expresidenta y el emblemático músico, a poco de cumplirse tres años del intento de magnicidio.
En la antesala a que se cumplan tres años del intento de asesinato a Cristina Kirchner, su hijo Máximo Kirchner compartió una foto inédita hasta el momento de la expresidenta y el Indio Solari.
En la imagen aparece la expresidenta junto al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, y su esposa Viru.
"Me voy a comer tu dolor", arranca el posteo del diputado nacional, en relación a uno de los icónicos temas del emblemático músico. En la extensa publicación reflexionó sobre el atentado que sufrió su madre e hizo un llamado a votar en las elecciones del próximo 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires.
En este marco, el legislador compartió "un momento de un buen encuentro", y sostuvo: "A horas de cumplirse 3 años del atentado contra CFK y una única certeza: las imágenes que todas y todos vimos".
"Nunca dejo de pensar por qué aquella advertencia de Carlos no provino de dirigentes o fuerzas de seguridad, sino de alguien que, más allá de su opinión formada, proviene del mundo de la creatividad y el arte", expresó Máximo.
Recordó Kirchner que "Dios y los compañeros que redujeron al instrumento que alguien eligió, permiten que Ella aún esté con nosotros, y que la responsabilidad que hasta el día de hoy siento sea más llevadera que si ese disparo hubiera salido"
Junto al repaso de la noche en que intentaron asesinar a la expresidenta, Máximo analizó que "falló el atentado, falló Ficha Limpia, la Corte hizo lo suyo proscribiéndola", y agregó: "Objeto de amor y de odio para muchos, mi vieja, para mí, cuando termina el día".
En este marco, el hijo de Cristina llamó a "votar a conciencia como si ella estuviera en la lista", recordando que iba a ser candidata, y sentenció: "Todos y todas a expresarse en las urnas. Esa es su instrucción".
