Quién será el candidato a vicepresidente de Javier Milei

De esta manera, el nombre podría salir del riñón libertario, con alguno de los pocos dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) que quedaron en el Gobierno; o bien algún aliado.

En el mismo reportaje, el jefe de Estado aprovechó para ratificar las prioridades electorales del oficialismo y volvió a cargar contra el sistema de primarias, insistiendo en la necesidad de borrarlas del calendario por el peso que implican para las cuentas públicas.

"Desde incluso antes de ser Presidente estoy en contra de las PASO. No cumplen ninguna función real más que gastar la plata del contribuyente en internas privadas de los partidos que deberían resolver puertas adentro, y como si esto fuera poco le cuestan al pagador de impuestos 250 millones de dólares al año. Nuestra vocación es eliminarlas y esperamos que el Congreso acompañe", sentenció el mandatario, endureciendo su postura frente al esquema electoral vigente.