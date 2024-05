El provocativo posteo de Ramiro Marra tras su cruce con Juan Grabois en TN

posteo ramiro marra grabois

El fuerte cruce entre Juan Grabois y Ramiro Marra

En medio de la discusión por la Ley Bases en el Senado y la votación de una herramienta clave para el Gobierno de Javier Milei, un fuerte cruce entre Ramiro Marra y Juan Grabois, se llevó a cabo en los estudios de Todo Noticias (TN), en el programa A Dos Voces. Por momentos, la discusión se desvió del intercambio de ideas y tomó un camino más antagónico, característico de la grieta que viene marcando el pulso de la política argentina.

El debate se articuló alrededor de dos modelos de país radicalmente opuestos que se basan en miradas diferentes acerca del rol del Estado, la economía, la inflación y los derechos de la ciudadanía. Marra y Grabois fueron invitados a discutir a fondo sobre estas y otras temáticas.

Marra lo catalogó a Grabois como una persona que le gusta tener el control de todo lo que lo rodea: "Querés intervenir todo, nos quieren llevar como ganado. No nos quieren dar libertad. No creen en la democracia. Por eso quieren administrar los planes sociales, quieren administrar comedores que no se saben ni dónde quedan. Vos querés a Aerolíneas Argentina pero odiás a Mercado Libre", le tiró.

"Yo a Mercado Libre no lo odio, me parece una buena empresa. Solo critico las exenciones impositivas, no estoy de acuerdo con que el pibe mas rico del país tenga exenciones impositivas por mas de 150 millones de dólares mínimo por año", contestó Grabois.

Después, el amigo del papa le dijo al excandidato porteño de Milei "zoquete con plata" y al final le pidió, algo encolerizado de machismo: "Da fuerte la mano, como un hombre. Así blandita es de garca".

"Por lo menos no le robo a los pobres. En la cara te lo digo", respondió Marra, acercando su rostro a solo centímetros del de Grabois. "Yo no le robo a nadie. Te felicito, sos un macho bárbaro. Macho alfa", devolvió el dirigente social.

"Si querés la seguimos en otro canal", contestó Marra.