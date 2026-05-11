La ANMAT prohibió la venta de una serie de productos de limpieza: cuáles no comprar

El hallazgo se originó a raíz de una consulta formal sobre la legitimidad de productos domisanitarios importados, en particular aquellos promocionados en plataformas de venta electrónica. Las inspecciones confirmaron que los artículos incorporados al listado carecen de inscripción ante la Anmat y que, además, sus envases presentan rótulos en inglés con funciones de limpieza y desinfección, acciones que pueden corresponder a productos de Riesgo 1 o Riesgo 2 dentro de la clasificación regulatoria.

Todos estos artículos fueron detectados sin información sobre el establecimiento elaborador ni datos de registro ante la Autoridad Sanitaria Jurisdiccional.

Disposición 2638/2026:

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