Reforma electoral: tras obtener dictamen, el Senado debatirá la suspensión de las PASO el próximo jueves 26
Para destrabar el acuerdo, el oficialismo aceptó bajar las colectoras del proyecto tras una negociación tensa, lo que permitió sumar el apoyo de la UCR.
Tras intensas negociaciones en el Senado, el oficialismo aceptó eliminar las listas colectoras del proyecto de reforma electoral para destrabar el acuerdo y obtener las firmas necesarias para el dictamen de mayoría. Con este paso, la iniciativa que propone suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de 2027 quedó habilitada para ser debatida en el recinto el próximo jueves 26 de noviembre.
La inclusión de las listas de adhesión, impulsada inicialmente por la Casa Rosada junto a mandatarios provinciales aliados, representaba el principal freno para alcanzar los consensos. Mientras el PRO respaldaba la suspensión de las primarias, pero rechazaba el regreso de las colectoras, la bancada de la UCR había planteado su incorporación como condición para acompañar la norma, a pedido de los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza) y Juan Pablo Valdés (Corrientes).
Sin embargo, ante la falta de avales suficientes, el jefe del bloque radical, Eduardo Vischi, gestionó el visto bueno de ambos mandatarios para avanzar con el texto sin ese mecanismo. El despacho de mayoría quedó sellado con las rúbricas de Agustín Coto —titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales—, Patricia Bullrich, Belén Monte de Oca, Nadia Márquez, Luis Juez e Ivanna Arrascaeta por La Libertad Avanza, sumadas a las de los radicales Eduardo Vischi y Rodolfo Suarez.
Al término del plenario, Bullrich celebró la marcha atrás con las colectoras y sostuvo: “Volvemos al modelo que ya conocemos los argentinos: un ciudadano, un voto, una sola lista”. Asimismo, ratificó que la iniciativa mantiene el capítulo de Ficha Limpia, que impedirá ser candidatos a quienes posean una condena confirmada en segunda instancia: “Es muy importante que de una vez por todas salga”, enfatizó.
Reforma electoral: el Senado debatirá la suspensión de las PASO el próximo jueves 26
Entre los puntos centrales del texto consensuado se destacan las siguientes modificaciones:
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Pauta publicitaria: Se recortará en un 50% la difusión electoral en radio y televisión para equilibrar la visibilidad entre las distintas fuerzas políticas y evitar que el poder de recaudación defina la exposición.
Parlasur: Los 24 parlamentarios regionales pasarán a ser designados por las legislaturas provinciales, mientras que de los 19 representantes de distrito único, 12 serán elegidos por la Cámara de Diputados y 7 por el Senado.
Simultaneidad y veda: Se habilitará el uso de la boleta única para categorías locales cuando los comicios provinciales coincidan con los nacionales. Además, se planteó reformar el artículo 71 del Código Electoral para levantar prohibiciones sobre actividades comerciales, culturales y sociales durante el día de votación, al considerarlas desactualizadas.
Por fuera del acuerdo oficialista, desde el bloque Provincias Unidas surgieron cuestionamientos al alcance de la reforma. La senadora cordobesa Alejandra Vigo criticó el tratamiento integral del paquete y señaló: “El menor de los problemas de este proyecto es la suspensión de las PASO. No podemos hacer una ley para una situación política porque si es por un año es una ley de emergencia. Lo más sano es que se discuta solamente las PASO”.
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