Pauta publicitaria: Se recortará en un 50% la difusión electoral en radio y televisión para equilibrar la visibilidad entre las distintas fuerzas políticas y evitar que el poder de recaudación defina la exposición.

Parlasur: Los 24 parlamentarios regionales pasarán a ser designados por las legislaturas provinciales, mientras que de los 19 representantes de distrito único, 12 serán elegidos por la Cámara de Diputados y 7 por el Senado.

Simultaneidad y veda: Se habilitará el uso de la boleta única para categorías locales cuando los comicios provinciales coincidan con los nacionales. Además, se planteó reformar el artículo 71 del Código Electoral para levantar prohibiciones sobre actividades comerciales, culturales y sociales durante el día de votación, al considerarlas desactualizadas.

Por fuera del acuerdo oficialista, desde el bloque Provincias Unidas surgieron cuestionamientos al alcance de la reforma. La senadora cordobesa Alejandra Vigo criticó el tratamiento integral del paquete y señaló: “El menor de los problemas de este proyecto es la suspensión de las PASO. No podemos hacer una ley para una situación política porque si es por un año es una ley de emergencia. Lo más sano es que se discuta solamente las PASO”.