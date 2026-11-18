Ante la acotación de Feinmann sobre el endeudamiento de las familias para cubrir gastos básicos, Milei desestimó la dinámica señalando que "eso dura un solo periodo" y tildó el argumento de "una estupidez técnicamente".

Cuando el conductor le advirtió sobre las dificultades que atraviesan los sectores medios para afrontar el fuerte incremento en el valor de los servicios públicos, el jefe de Estado la despachó tajantemente: "Bueno, esa es otra mentira más. La hizo una economista y la hizo mal. Hacen mal las cuentas".

Una realidad que choca contra el relato oficial

Las declaraciones de Milei exponen una profunda desconexión con la crisis que golpea a los bolsillos de los trabajadores, jubilados y sectores medios.

Mientras el Presidente insiste en deslegitimar los indicadores privados y los testimonios de la calle bajo supuestos tecnicismos, el día a día en la Argentina se caracteriza por la retracción absoluta del consumo, la caída estrepitosa del poder adquisitivo y el incremento constante en el costo de los servicios y alimentos básicos, dejando en evidencia que para vastas porciones de la sociedad llegar a fin de mes dejó de ser una dificultad coyuntural para transformarse en una quimera imposible de alcanzar.