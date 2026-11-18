"Hacen mal las cuentas": Javier Milei insiste en que "es una mentira" que la gente no llega a fin de mes
En una entrevista con Eduardo Feinmann, el Presidente negó la crisis económica cotidiana y tildó de "mentirosos" a los consultores.
En una reciente entrevista concedida al conductor Eduardo Feinmann, el presidente Javier Milei generó un fuerte repudio y encendió la polémica al negar categóricamente que los ciudadanos sufran para llegar a fin de mes debido a la crisis económica, recurriendo otra vez al argumento de que no se puede estar 10 días sin comer ni beber.
Lejos de empatizar con el dramático cuadro social que atraviesan millones de argentinos, el mandatario descalificó las mediciones y calificó de "delincuente" y "chanta" a los consultores que advierten sobre la caída del poder adquisitivo.
Durante el intercambio televisivo, ante la curiosa insistencia del periodista sobre la cruda realidad cotidiana —donde una gran parte de la población debe endeudarse o pedir dinero prestado a partir del día 20 para subsistir—, Milei optó por desestimar el problema con abstracciones técnicas y argumentaciones insólitas.
Según la óptica presidencial, la extendida frase popular constituiría un error conceptual de análisis económico.
Javer Milei sigue negando que la gente no llegue a fin de mes
"Lo de la gente no llega a fin de mes es una mentira de un consultor que es un chanta, que es un delincuente, que trabaja para políticos", sentenció el mandatario, minimizando el impacto inflacionario y la licuación de ingresos.
Ante la acotación de Feinmann sobre el endeudamiento de las familias para cubrir gastos básicos, Milei desestimó la dinámica señalando que "eso dura un solo periodo" y tildó el argumento de "una estupidez técnicamente".
Cuando el conductor le advirtió sobre las dificultades que atraviesan los sectores medios para afrontar el fuerte incremento en el valor de los servicios públicos, el jefe de Estado la despachó tajantemente: "Bueno, esa es otra mentira más. La hizo una economista y la hizo mal. Hacen mal las cuentas".
Una realidad que choca contra el relato oficial
Las declaraciones de Milei exponen una profunda desconexión con la crisis que golpea a los bolsillos de los trabajadores, jubilados y sectores medios.
Mientras el Presidente insiste en deslegitimar los indicadores privados y los testimonios de la calle bajo supuestos tecnicismos, el día a día en la Argentina se caracteriza por la retracción absoluta del consumo, la caída estrepitosa del poder adquisitivo y el incremento constante en el costo de los servicios y alimentos básicos, dejando en evidencia que para vastas porciones de la sociedad llegar a fin de mes dejó de ser una dificultad coyuntural para transformarse en una quimera imposible de alcanzar.
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