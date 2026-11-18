La Cámara de Casación redujo la condena de José Alperovich por abuso sexual
Inicialmente, el exgobernador de Tucumán había recibido 16 años de prisión, ahora con el beneficio de cumplirla en su domicilio. La pena se redujo a 14.
La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional resolvió disminuir en dos años la pena dictada contra el exgobernador tucumano José Alperovich, quien fue condenado por abuso sexual. Con esta nueva resolución, el exmandatario deberá cumplir una condena de 14 años de cárcel, en lugar de los 16 establecidos originalmente.
La decisión lleva la firma de los camaristas Daniel Morin, Horacio Leonardo Días y Eugenio Sarrabayrouse. En el texto del fallo, el tribunal dispuso: “Fijar la nueva pena a imponer al imputado en catorce (14) años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos a nivel nacional, provincial y municipal, accesorias legales y costas”.
El pronunciamiento llega luego de la apelación presentada por los abogados defensores de Alperovich, quienes habían objetado distintos tramos de la sentencia anterior, entre ellos el análisis del material probatorio, el encuadre jurídico aplicado a los delitos y el monto de la condena fijada en primera instancia.
Cuáles fueron los fundamentos de la Cámara de Casación para reducir la pena de José Alperovich
El punto medular de la revisión estuvo centrado en el cálculo del tiempo de reclusión. Para ello, los jueces de Casación volvieron a evaluar tanto los atenuantes como los agravantes que había tenido en cuenta el magistrado Juan María Ramos Padilla al dictar la sentencia inicial de 16 años de prisión.
En aquella oportunidad, el juez de grado había fundamentado la severidad del castigo en la extrema gravedad de los hechos denunciados, la reiteración de los ataques y el profundo impacto físico y emocional sufrido por la víctima.
Asimismo, había considerado determinante el abuso de la posición de poder que ostentaba Alperovich durante su desempeño como gobernador y senador nacional, sumado a la relación laboral y familiar que lo unía con la denunciante y el daño derivado de la exposición pública de su identidad.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario