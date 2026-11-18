Cuáles fueron los fundamentos de la Cámara de Casación para reducir la pena de José Alperovich

El punto medular de la revisión estuvo centrado en el cálculo del tiempo de reclusión. Para ello, los jueces de Casación volvieron a evaluar tanto los atenuantes como los agravantes que había tenido en cuenta el magistrado Juan María Ramos Padilla al dictar la sentencia inicial de 16 años de prisión.