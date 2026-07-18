Retiraron de Plaza de Mayo las piedras en homenaje a víctimas del Covid-19: por qué

Ante la imposibilidad de realizar velatorios o despedidas tradicionales debido al confinamiento obligatorio, depositar una piedra, una nota y hasta pancartas funcionó como un rito funerario alternativo, que fue organizado espontáneamente desde redes sociales.

Pocos días después de la primera marcha en 2021, el gobierno de Alberto Fernández retiró las piedras para guardarlas bajo la promesa de construir un espacio cerrado en su memoria, lo que desató un fuerte rechazo de los familiares que volvían a colocarlas en sucesivas marchas.