Retiraron de Plaza de Mayo las piedras en homenaje a víctimas del Covid-19: por qué
Serán resguardadas de manera “temporal” en Casa Rosada y así preservarlas de posibles daños durante celebraciones que podrían concentrar a miles de hinchas en Plaza de Mayo.
El Gobierno Nacional procedió al retiro de las piedras que en Plaza de Mayo servían como memorial de las víctimas de la pandemia de Covid-19 ante los eventuales festejos tras la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España, que tendrá lugar este domingo en el MetLife Stadium de New Jersey.
La medida fue efectivizada este sábado por personal de Gendarmería y se informó que las piedras serán resguardadas de manera “temporal” en Casa Rosada y así preservarlas de posibles daños durante celebraciones que podrían concentrar a miles de hinchas en Plaza de Mayo.
Según precisó Presidencia, la medida se adoptó por recomendación del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, encargado del operativo de seguridad durante los festejos, y que las familias de las víctimas fueron notificadas previamente sobre el procedimiento, ante lo cual no presentaron oposición
El retiro se realizó “de manera provisoria y preventiva” ya que, una vez que terminen las celebraciones que se presumen multitudinarias, las piedras volverán a ser ubicadas alrededor del Monumento a Manuel Belgrano, se indicó oficialmente.
Las piedras alrededor del Monumento a Manuel Belgrano comenzaron a colocarse espontáneamente en agosto de 2021 durante las marchas ciudadanas en memoria de los fallecidos por la pandemia del Covid-19, con los nombres pintados o grabados de muchas de las personas fallecidas durante la pandemia.
Ante la imposibilidad de realizar velatorios o despedidas tradicionales debido al confinamiento obligatorio, depositar una piedra, una nota y hasta pancartas funcionó como un rito funerario alternativo, que fue organizado espontáneamente desde redes sociales.
Pocos días después de la primera marcha en 2021, el gobierno de Alberto Fernández retiró las piedras para guardarlas bajo la promesa de construir un espacio cerrado en su memoria, lo que desató un fuerte rechazo de los familiares que volvían a colocarlas en sucesivas marchas.
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