"Javier Milei, sos un amigo": el primer ministro de Israel expresó su favoritismo por la Selección Argentina

Por otro lado, ministros y parlamentarios israelíes felicitaban a la Selección Argentina y a Milei por la clasificación, como la ministra de Transportes, Miri Regev; el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, y el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir.

Además, la prensa israelí destacaba que la Argentina había protagonizado una remontada espectacular contra Inglaterra gracias a los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, con dos asistencias de Lionel Messi para llegar a la séptima final del combinado nacional.