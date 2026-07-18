"Javier Milei, sos un amigo": el primer ministro de Israel expresó su favoritismo por la Selección Argentina
Benjamin Netanyahu recibió al embajador argentino para escuchar el saludo de su "amigo. "Apoyamos a la Argentina, incluida la de mañana", dijo el premier.
Benjamin Netanyahu recibió este sábado al embajador argentino en su país, rabino Shimon Axel Wahnish, quien le obsequió al primer ministro de Israel una camiseta de la Selección Argentina en la previa a la final del Mundial 2026.
En el encuentro realizado en la oficina del mandatario, el premier hasta se dio el lujo de cabecear una pelota de fútbol y volvió a expresar públicamente su respaldo al combinado dirigido por Lionel Scaloni para la final de este domingo ante España, que se disputará desde las 16 (hora argentina) en el MetLife Stadium de New Jersey.
El embajador argentino presentó al primer ministro un saludo del presidente de Javier Milei: “Sos mi amigo, siempre apoyándonos. Me alegró saber que estás apoyando a Argentina por mí”, le dijo el mandatario a través de un audio.
Por su parte, Netanyahu le respondió: “Javier, sos un amigo, un verdadero amigo; sos un gran amigo. Te apoyamos, apoyamos a la Argentina de tantas maneras, incluida la de mañana. ¡Buena suerte!”
Celebraciones y felicitaciones en Israel
Esta semana y después del épico triunfo de la Argentina ante Inglaterra por la instancia semifinal, miles de hinchas acudieron a la proyección masiva en el parque Charles Clore de Tel Aviv y celebraron con euforia el gol de la victoria y el pase a la final, en una de las noches de fútbol más multitudinarias vividas en Israel.
Por otro lado, ministros y parlamentarios israelíes felicitaban a la Selección Argentina y a Milei por la clasificación, como la ministra de Transportes, Miri Regev; el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, y el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir.
Además, la prensa israelí destacaba que la Argentina había protagonizado una remontada espectacular contra Inglaterra gracias a los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, con dos asistencias de Lionel Messi para llegar a la séptima final del combinado nacional.
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