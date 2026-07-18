Cómo les fue a los presidentes cuando la Selección Argentina obtuvo un Mundial

Y Alberto Fernández, mandatario en 2022, tampoco se presentó para la reelección ante las dificultades que presentó su gestión y el partido que representaba, el peronismo, cayó en la elección de 2023 ante la coalición que llevaba como candidato a Javier Milei.

Tomando esos casos como referencia, se confirma lo que en nuestro país puede ser una regla (o su excepción), con la mirada puesta en la final de este domingo y las elecciones presidenciales del año próximo: que la obtención de un Mundial no significa un logro político de su gobierno sino, al contrario, la cierta posibilidad de una derrota electoral.