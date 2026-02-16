Marcha atrás de Patricia Bullrich sobre las licencias por enfermedad en la Reforma Laboral: "Tuvimos un error"

En este sentido, la legisladora justificó que la equivocación en la Reforma Laboral "puede pasar en 210 artículos" e insistió: "Nos pasó porque tomamos la estructura de la vieja ley que no distingue entre un esguince y un cáncer".

"Ahora lo está tratando Diputados, y lo está analizando legal y técnica, pero digamos que se reconoce ese el error. Ahora, nosotros lo introdujimos en el debate, que no hayan leído o que se hayan enterado tarde, no quiere decir que eso no no se sabía, porque inclusive la oposición lo marcó", cerró la senadora.

patricia bullrich 2