Marcha atrás de Patricia Bullrich sobre las licencias por enfermedad en la Reforma Laboral: "Tuvimos un error"
La senadora justificó que la equivocación en la Reforma Laboral "puede pasar en 210 artículos", pero prometió que "se va a arreglar".
Tras la media sanción en el Senado, y mientras crece el repudio popular al proyecto oficial de Reforma Laboral que ahora será tratado en Diputados, la senadora y jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, estuvo de recorrida televisiva para intentar explicar los detalles más polémicos, como los alcances de la nueva norma en las licencias por enfermedad.
En diálogo televisivo, la exministra reveló que "la modificación del artículo de las licencias la hizo el bloque de La Libertad Avanza", al tiempo que afirmó que "la ley de la Reforma Laboral se vota con conciencia" y aseguró que su partido "propuso el cambio".
"Nosotros lo propusimos porque hablamos con una serie de jueces laborales razonables que nos dijeron que el artículo 208 generaba una terrible ausentismo, litigiosidad, problemas terribles de empresas truchas que te dan una mafia de los certificados y que ellos lidiaban todos los días con esa mafia de los certificados", argumentó Bullrich.
Respecto a uno de los artículos más polémicos, que contempla que un trabajador que se ausenta por enfermedad pase a cobrar el 75% de su salario, la exfuncionaria dio marcha atrás y dio a entender que lo modificarán, aunque esto podría hacer volver el proyecto al Senado.
"Tuvimos un error, la ley original no distingue entre enfermedad. Ese es el gran punto. Tuvimos un error y lo reconozco. El error no fue haber aclarado las enfermedades severas, degenerativas o irrecuperables", sostuvo Bullrich
En este sentido, la legisladora justificó que la equivocación en la Reforma Laboral "puede pasar en 210 artículos" e insistió: "Nos pasó porque tomamos la estructura de la vieja ley que no distingue entre un esguince y un cáncer".
"Ahora lo está tratando Diputados, y lo está analizando legal y técnica, pero digamos que se reconoce ese el error. Ahora, nosotros lo introdujimos en el debate, que no hayan leído o que se hayan enterado tarde, no quiere decir que eso no no se sabía, porque inclusive la oposición lo marcó", cerró la senadora.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario