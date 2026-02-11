Al menos 15 personas encapuchadas originaron la tensión con las fuerzas de seguridad en el Congreso
Las autoridades no lograron identificarlos hasta el momento y no está claro si son parte de alguna organización de las que se manifiestan contra la Reforma Laboral.
Un grupo de alrededor de 15 personas causó incidentes este miércoles frente al Congreso mientras se desarrollaba una manifestación de organizaciones sociales, gremiales y de jubilados en rechazo a la reforma laboral que impulsa el Gobierno en el Senado.
El proyecto oficialista comenzó a ser tratado durante la tarde en el Senado y pasadas las 16 ya había un gran número de asistentes, algunos afiliados a los gremios convocados por la CGT, y otros particulares, incluidos los cientos de jubilados que cada miércoles se manifiestan en contra de los recortes a la previsión social.
En ese contexto comenzaron los disturbios por parte de un grupo de personas que, sin consignas y con las caras tapadas, buscaron provocar a los efectivos y obstruir las cámaras de televisión, como reportó el canal C5N.
De hecho, se desplomó parte de la valla que los efectivos policiales habían dispuesto para contener a la manifestación en la plaza frente al Congreso nacional, lo que provocó la acción de los oficiales.
Los sonidos de disparos de balas de goma, las corridas, los efectos del gas lacrimógeno no tardaron en hacerse sentir, y eventualmente los oficiales de Gendarmería se movilizaron, así como también entró en acción el camión hidrante dispuesto a metros del Congreso.
Además se escucharon los disparos de personal de la Policía Federal que participan del dispositivo de seguridad, el "protocolo anti piquete" que dejó instaurado la ahora senadora libertaria Patricia Bullrich.
Mientras tanto, Bullrich y sus colegas comenzaron a debatir esta tarde uno de los proyectos alineados con el sentir libertario, empezando por la reforma previsional, que eliminaría derechos de los trabajadores como la indemnización por despido sin causa, las jornadas laborales de ocho horas y el pago de horas extras.
También se debatió esta semana la modificación de la ley penal juvenil, pero el Gobierno desistió a las pocas horas de presentar el proyecto en Diputados.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario