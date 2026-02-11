Al menos 15 personas encapuchadas originaron la tensión con las fuerzas de seguridad en el Congreso

Además se escucharon los disparos de personal de la Policía Federal que participan del dispositivo de seguridad, el "protocolo anti piquete" que dejó instaurado la ahora senadora libertaria Patricia Bullrich.

Mientras tanto, Bullrich y sus colegas comenzaron a debatir esta tarde uno de los proyectos alineados con el sentir libertario, empezando por la reforma previsional, que eliminaría derechos de los trabajadores como la indemnización por despido sin causa, las jornadas laborales de ocho horas y el pago de horas extras.

También se debatió esta semana la modificación de la ley penal juvenil, pero el Gobierno desistió a las pocas horas de presentar el proyecto en Diputados.