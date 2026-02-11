Marcha de jubilados y gremios para rechazar la Reforma Laboral: "Me entristece haber votado a este imbécil"
El Senado empezó a debatir la reforma laboral que impulsa el Gobierno, y en la calle frente al Congreso empezaron a llegar manifestantes de todas las edades.
Organizaciones de sindicales, sociales y ciudadanos no afiliados empezaron a reunirse este miércoles frente al Congreso para seguir de cerca el debate en el Senado por la reforma laboral.
La manifestación de los gremios fue convocada por la CGT para las 16, pero los jubilados se presentaron en el Congreso antes del mediodía como cada miércoles para rechazar los ajustes de Javier Milei a sus haberes y pensiones.
Atentos a la posibilidad de una gran concurrencia, las autoridades nacionales desplegaron un operativo de seguridad integrado por la Policía Federal y otras fuerzas, que una vez más se apostaron tras el vallado sobre la Avenida Entre Ríos.
Liliana, una jubilada de Los Polvorines, explicó a C5N que acudió a la marcha de este miércoles por motivos más allá de sus intereses: "vengo por mis nietos, por mis hijos y para que la Argentina tenga un futuro y no pierda lo que ya consiguió".
"Me entristece haber votado a este imbécil y estoy pagando las consecuencias. Creí en él y nos estafó a todos los argentinos, o al menos a los que lo votamos", agregó la jubilada entre lágrimas.
Un poco más temprano, María Laura, una docente de La Matanza, señaló que "es un retroceso, un regreso al siglo XIX donde en vez de estar discutiendo calidad de vida estamos discutiendo cómo mantenemos a nuestra familia, cómo acogemos a nuestros estudiantes en las escuelas ante la desesperación de no llegar a fin de mes".
"Estamos discutiendo cosas básicas como la jornada laboral de 8 horas, que fue una de la primera conquista obrera. Creo que es muy injusta la mirada que tiene el Gobierno actual sobre los trabajadores", agregó la docente de Historia.
Mientras ella hablaba se llenaba la plaza frente al Congreso, siempre detrás de las vallas dispuestas por la Policía Federal.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario