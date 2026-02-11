Marcha de jubilados y gremios para rechazar la Reforma Laboral: "Me entristece haber votado a este imbécil"

Un poco más temprano, María Laura, una docente de La Matanza, señaló que "es un retroceso, un regreso al siglo XIX donde en vez de estar discutiendo calidad de vida estamos discutiendo cómo mantenemos a nuestra familia, cómo acogemos a nuestros estudiantes en las escuelas ante la desesperación de no llegar a fin de mes".

"Estamos discutiendo cosas básicas como la jornada laboral de 8 horas, que fue una de la primera conquista obrera. Creo que es muy injusta la mirada que tiene el Gobierno actual sobre los trabajadores", agregó la docente de Historia.

Mientras ella hablaba se llenaba la plaza frente al Congreso, siempre detrás de las vallas dispuestas por la Policía Federal.