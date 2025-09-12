Renunciaron los abogados de Diego Spagnuolo: los motivos

Los efectivos estaban este viernes en el country de Pilar donde vive el extitular de ANDIS; en otro ubicado Berazategui y también en una sucursal del Banco Francés en el barrio porteño de Almagro, donde el exfuncionario posee una caja de seguridad. El objetivo es secuestrar dispositivos electrónicos, dinero, documentos e información de interés para la investigación.

En la caja de seguridad bancaria no encontraron documentación pero sí dinero: 60 mil dólares. Ahora buscarán comprobar si están declarados.

Fernando Cerimedo confirmó ante la Justicia los dichos de Diego Spagnuolo sobre presuntas coimas

El consultor y asesor de comunicación de La Liberta Avanza, Fernando Cerimedo confirmó bajo juramento de decir verdad, que el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo le habló sobre un “esquema de corrupción” en el organismo.

Ante el fiscal Franco Picardi, Cerimedo confirmó que Spagnuolo le habló de “coimas”, del reparto de las comisiones en el marco de las compras de medicamentos a la droguería Suizo Argentina.