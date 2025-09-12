Nuevos allanamientos en la causa ANDIS tras los registros de visitas a la casa de Diego Spagnuolo

Tras la declaración testimonial de Cerimedo, la justicia pidió en la sede del Banco BBVA que se le proporcione la información vinculada a Diego Spagnuolo. En la caja de seguridad finalmente hallaron 80.000 dólares, y 200 euros, según las fuentes consultadas.

fernando cerimedo.jpg

Bloqueo a cajas de seguridad de entidades privadas

En la causa se ordenó además ampliar el bloqueo de acceso a cajas de seguridad que puedan tener los involucrados, entre ellos a los Kovalivker y sus familias en entidades privadas. El juez ya había dispuesto como medidas preventivas bloquear el acceso a cajas de seguridad bancarias, además de la prohibición de salida del país para los involucrados.

kovalivker

Renunciaron los abogados de Spagnuolo

En tanto, los abogados de Spagnuolo, Juan Aráoz de Lamadrid e Ignacio Rada Schultze, renunciaron hoy a la defensa alegando “motivos personales”. Cuando todo hacía suponer que Spagnuolo iba a presentarse como “arrepentido”, sus abogados decidieron no continuar con el caso e informaron la decisión a la fiscalía.

spagnuolo milei y martin menem

Nuevo encubrimiento

El juez Casanello denunció hoy al jefe de sistemas de la droguería Suizo Argentina por “resistencia a la autoridad, encubrimiento y falso testimonio”.

La semana pasada, en uno de los procedimientos realizados en la sede de la droguería de los Kovalivker, sus empleados se negaron a entregar las claves de mails, servidores y listados de clientes. Para la justicia, el accionar del jefe de sistemas podría encuadrar en un encubrimiento ya que se habría obstaculizado la labor de la justicia. La denuncia tramitará en una causa aparte a cargo del juez Julián Ercolini.