Renunció el número dos de Luis Petri en el Ministerio de Defensa

Pasqualini es teniente general y se desempeñaba en el cargo de secretario de Estrategia y Asuntos Militares, un virtual viceministro de Defensa. Su renuncia fue de forma "indeclinable" y por cuestiones familiares, explicaron las fuentes consultadas.

El exfuncionario había sido jefe del Ejército durante el gobierno del presidente Mauricio Macri y ahora se desempeñaba como segundo de Petri. Había llegado al cargo en las Fuerzas Armadas en 2018, con la gestión del exministro Oscar Aguad.

En 2020, con la administración del exmandatario Alberto Fernández, Pasqualinifue pasado a retiro. Desde ese momento ocupó la presidencia del Observatorio de Seguridad y Defensa de la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de la Argentina (UCEMA).

Ruptura en el Gobierno: el mensaje de Victoria Villarruel

En el marco de las ya innumerables internas que transita la fórmula presidencial, tras las recientes críticas de Javier Milei a Victoria Villarruel por la sesión que determinó la expulsión del senador Edgardo Kueider, la vicepresidenta rompió el silencio este domingo a través de su cuenta de X.

En modo nostálgico, la presidenta del Senado recordó su pasado junto al libertario antes de que ambos llegaran al Gobierno, y aseguró que sigue siendo "parte del espacio".

"Me acuerdo como si fuera ayer cuando éramos sólo dos diputados con el presidente Milei contra el kirchnerismo, que es el mismo que está ahora porque no cambiaron ni un nombre. Nos hacían la vida imposible, nos destrataban e intentaban denigrarnos en cada oportunidad que tenían; pero a pesar de eso nos acompañamos sabiendo que el destino de la Argentina era brillante", rememoró Villarruel.

En este marco, la vicepresidenta se refirió a "comunicados recientes de algunos partidos políticos que se arrogan la representación de mi persona y mis ideas", y sentenció: "Quiero expresar que hoy no hay lugar para la 'moderación'. No estoy participando de ningún armado político y cuando lo haga, lo haré donde el Presidente Milei me lo pida".

"Soy parte del espacio que gobierna nuestro país, desde su misma fundación y aquí me quedaré defendiendo las convicciones que nos llevaron a encontrar un camino común al presidente Milei y a mi", concluyó la compañera de la fórmula libertaria.