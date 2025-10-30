Javier Milei podría cambiar todo su Gabinete para lograr la gobernabilidad: qué nombres suenan fuerte

milei karina y santiago caputo

El rol central del Caputo joven sería el manejo de las inversiones extranjeras en la Argentina, además de gestionar la relación de Casa Rosada con los gobernadores y el Congreso, donde a partir del 10 de diciembre tendrán a Martín Menem como referente en Diputados -como hasta ahora- y a Patricia Bullrich en el Senado.

Mientras tanto, hay que reemplazar a los dos ministros que pasaron a ser legisladores: por un lado, Seguridad quedaría en manos de Alejandra Monteoliva, la segunda de Patricia Bullrich. Por el otro, Luis Petri le dejaría su puesto en Defensa a su vice, Marcelo Rozas Garay, o quizás a su jefa de Gabinete, Luciana Carrasco.

Un tercer nombre se arrimó para Defensa, y es el del teniente general Luis Presti, un hombre del Ejército argentino que podría entenderse con Estados Unidos y que tiene buen vínculo con Guillermo Montenegro.

En Interior seguirá Lisandro Catalán; en Relaciones Exteriores, el flamante canciller Pablo Quirno; en Capital Humano, Sandra Pettovello; al frente de Salud, Mario Lugones.

En la reestructuración podrían desaparecer ministerios o dependencias del Gabinete, pero por ahora parecería que la cartera de Desregulación del Estado seguirá existiendo en manos de Federico Sturzenegger.