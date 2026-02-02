Tormentón con lluvias fuertes y granizo azotó a Mar del Plata: impactantes videos

Alerta meteorológica en Mar del Plata

La situación operativa en la ciudad es compleja. Vecinos del sector sur reportaron serias dificultades para comunicarse con Defensa Civil y la empresa distribuidora de energía (Edea) debido al colapso de las líneas por la cantidad de reclamos.

Según el SMN, la inestabilidad climática persistirá hasta la mañana del martes. Se esperan lluvias abundantes en períodos cortos, intensa actividad eléctrica y ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h, por lo que se recomienda a la población evitar circular por la vía pública y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.