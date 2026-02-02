Tormentón con lluvias fuertes y granizo azotó a Mar del Plata: impactantes videos
Tras un espectacular día de playa, un fuerte temporal se registró en la ciudad balnearia, generando pánico entre los turistas.
Un espectacular día de playa terminó en caos y corridas este lunes en Mar del Plata, ya que lo que comenzó como una tarde de sol radiante se transformó, en cuestión de minutos, en un escenario de temporal violento con la llegada de un frente de tormentas fuertes y granizo.
El tormentón que azotó a la "Feliz" este lunes, en plena temporada turística, había sido anticipado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La brusca transición térmica generó un éxodo desesperado de turistas y residentes que buscaban poner a resguardo sus vehículos y su integridad física.
El impacto más severo se localizó en la zona sur de la ciudad. De acuerdo con los reportes desde los sectores de Punta Mogotes, Faro Norte y Punta Cantera, la potencia de las piedras de hielo provocó daños vehiculares, con rotura de cristales, parabrisas y abolladuras de carrocería en autos y camionetas estacionados cerca de la costa; destrozos en balnearios, com ocurrió en Playa Guillermo, afectando seriamente las estructuras de carpas y paradores; y corte de servicios por la caída de árboles sobre el tendido eléctrico.
Afortunadamente, a pesar del susto y la magnitud del granizo, las autoridades confirmaron que no se registraron heridos. Sin embargo, en las redes sociales circularon impactantes imágenes del temporal.
Alerta meteorológica en Mar del Plata
La situación operativa en la ciudad es compleja. Vecinos del sector sur reportaron serias dificultades para comunicarse con Defensa Civil y la empresa distribuidora de energía (Edea) debido al colapso de las líneas por la cantidad de reclamos.
Según el SMN, la inestabilidad climática persistirá hasta la mañana del martes. Se esperan lluvias abundantes en períodos cortos, intensa actividad eléctrica y ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h, por lo que se recomienda a la población evitar circular por la vía pública y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.
