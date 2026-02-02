Los herederos del sable corvo de San Martín pidieron a la Justicia frenar su traslado

En la presentación judicial, realizada por los abogados Nicolás Rechanik y Yamil Castro Bianchi, los descendientes advirtieron que la administración nacional busca desplazar el sable del museo a partir de manifestaciones públicas del presidente Javier Milei y de otros funcionarios del Poder Ejecutivo. Según señalaron, el objetivo sería trasladarlo al cuartel del Regimiento de Granaderos a Caballo, lo que consideraron un uso indebido de un bien de valor histórico y patrimonial.