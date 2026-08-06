Represión en Congreso: la Policía atacó a manifestantes con agua, gas lacrimógeno y balas de goma

Según informó el canal C5N, los efectivos policiales también lanzaron gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar a los manifestantes.

Personal de la Policía Federal mantiene restringido el tránsito dentro del perímetro delimitado por las avenidas Belgrano, Corrientes, Jujuy-Pueyrredón y 9 de Julio, pero donde se registraron las mayores complicaciones sobre Hipólito Yrigoyen y las avenidas Callao, Entre Ríos y Rivadavia.

En un momento del ataque de efectivos policiales uno de los jóvenes que se encontraba protestando contra la Ley de Propiedad Privada fue alcanzado por una bala de gas lacrimógeno que impactó en su ojo derecho, aunque no de lleno, y le provocó un preocupante sangrado.

Minutos antes de las 18 la lluvia volvió a arreciar sobre la Ciudad de Buenos Aires y cerca del Congreso, mientras avanzaba el debate en el Senado que terminará con la votación correspondiente, una multitud mantuvo el reclamo aún a pesar del frío y la actividad policial.