Represión en Congreso: la Policía atacó a manifestantes con agua, gas lacrimógeno y balas de goma
Un gran número de personas marchó al Congreso para rechazar la Ley de Propiedad Privada y el Gobierno mandó efectivos policiales a reprimir.
Este jueves, efectivos policiales protagonizaron incidentes en inmediaciones del Congreso de la Nación mientras el Senado debate la Ley de Propiedad Privada, la iniciativa más reciente del Gobierno de Javier Milei para suprimir normas tendientes a proteger los derechos de usuarios, consumidores y la población en general.
La marcha había sido convocada para este jueves a las 14 frente al Congreso mucho antes de que el oficialismo en el Senado -con Patricia Bullrich a la cabeza- retirara del proyecto la cláusula que permitía la venta de tierras productivas a capitales o personas del extranjero.
Bajo la lluvia y a pesar del pronóstico del tiempo, miles de personas se reunieron para rechazar la iniciativa libertaria.
En ese contexto volvieron a registrarse incidentes, algunos supuestamente impulsados por actores infiltrados entre los manifestantes, y eso provocó escenas de violencia y represión cerca de la esquinta de Bartolomé Mitre y Avenida Callao.
"Hijos de p...", fueron algunos de los cantos que podían escucharse cerca de las 17 de este jueves, mientras efectivos de la Policía Federal lanzaban agua desde un carro hidrante.
Según informó el canal C5N, los efectivos policiales también lanzaron gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar a los manifestantes.
Personal de la Policía Federal mantiene restringido el tránsito dentro del perímetro delimitado por las avenidas Belgrano, Corrientes, Jujuy-Pueyrredón y 9 de Julio, pero donde se registraron las mayores complicaciones sobre Hipólito Yrigoyen y las avenidas Callao, Entre Ríos y Rivadavia.
En un momento del ataque de efectivos policiales uno de los jóvenes que se encontraba protestando contra la Ley de Propiedad Privada fue alcanzado por una bala de gas lacrimógeno que impactó en su ojo derecho, aunque no de lleno, y le provocó un preocupante sangrado.
Minutos antes de las 18 la lluvia volvió a arreciar sobre la Ciudad de Buenos Aires y cerca del Congreso, mientras avanzaba el debate en el Senado que terminará con la votación correspondiente, una multitud mantuvo el reclamo aún a pesar del frío y la actividad policial.
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