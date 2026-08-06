"Estoy bien... soy argentino": el testimonio del manifestante herido durante la represión en el Congreso
En pleno móvil con C5N y con el ojo ensangrentado, el manifestante reprimidos lanzó un fuerte mensaje de resistencia: "¡Esta Patria es para los argentinos!".
Una masiva y pacífica movilización frente al Congreso de la Nación se vio abruptamente interrumpida este jueves por la tarde cuando efectivos policiales comenzaron a reprimir a los manifestantes en el marco del protocolo antipiquetes, utilizando camiones hidrantes y gases lacrimógenos en una zona donde incluso había menores presentes.
En medio del operativo mientras una multitud protestaba contra la Ley de Propiedad Privada que se trata en el Senado, un joven recibió el impacto de una granada de gas lacrimógeno en el rostro., aunque tuvo el valor de dar su crudo testimonio al periodista de C5N.
Durante los incidentes que desataron la furia y los cánticos de rechazo contra el operativo cerca de las 17:00, uno de los jóvenes que participaba de la protesta contra el proyecto oficialista sufrió una grave agresión: una bala de gas lacrimógeno impactó de costado en su ojo derecho, provocándole un preocupante sangrado.
El crudo testimonio en en el Congreso vivo para C5N
Con el rostro cubierto de sangre y en medio de la conmoción general, el manifestante herido fue abordado por el periodista Nicolás Munafó en un móvil para C5N, momento en el que dejó una sentida frase de resistencia ante las cámaras.
"Estoy bien... soy argentino. Hay que pelear por la Patria, no nos vamos a rendir. ¡Esta Patria es para los argentinos!", exclamó a los gritos el joven frente al cronista, reflejando el clima de alta tensión social que se vivía en las inmediaciones del palacio legislativo mientras las fuerzas federales continuaban con el uso de carros hidrantes contra la multitud.
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