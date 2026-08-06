"Estoy bien... soy argentino": el testimonio del manifestante herido durante la represión en el Congreso

"Estoy bien... soy argentino. Hay que pelear por la Patria, no nos vamos a rendir. ¡Esta Patria es para los argentinos!", exclamó a los gritos el joven frente al cronista, reflejando el clima de alta tensión social que se vivía en las inmediaciones del palacio legislativo mientras las fuerzas federales continuaban con el uso de carros hidrantes contra la multitud.