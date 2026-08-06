Contenido sensible: así le lastimaron el ojo a un manifestante en plena represión policial

En el marco de un nuevo episodio de represión policial, un joven fue gravemente herido y habló con Nicolás Munaffó para C5N: "Estoy bien, soy argentino, hay que pelear por la Patria, no nos vamos a rendir. ¡Esta Patria es para los argentinos!", dijo a los gritos el manifestante.