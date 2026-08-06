Contenido sensible: así le lastimaron el ojo a un manifestante en plena represión policial
Mientras el Senado debate la Ley de Propiedad Privada, afuera del Congreso una multitud es reprimida -sin razón aparente- por la Policía.
Mientras una multitud se manifestaba frente al Congreso de la Nación en total paz, la Policía comenzó a reprimir -en el marco del operativo antipiquetes- haciendo uso del camion hidrante y de gases lacrimógenos, en área donde -incluso- hay menores.
Uno de los jóvenes que se encontraba protestando contra la Ley de Propiedad Privada fue severamente agredido: una bala de gas lacrimógeno impacto en su ojo derecho, aunque no de lleno, y le provocó un preocupante sangrado.
Contenido sensible: así le lastimaron el ojo a un manifestante en plena represión policial
En el marco de un nuevo episodio de represión policial, un joven fue gravemente herido y habló con Nicolás Munaffó para C5N: "Estoy bien, soy argentino, hay que pelear por la Patria, no nos vamos a rendir. ¡Esta Patria es para los argentinos!", dijo a los gritos el manifestante.
Cabe destacar que las fuerzas federales desplegaron un insólito operativo represivo mientras una multitud se expresaba pacíficamente. "Hijos de p...", fueron algunos de los cantos que podían escucharse cerca de las 17 de este jueves, mientras efectivos de la Policía Federal lanzaban agua desde un carro hidrante.
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