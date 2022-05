Alberto Fernández a la oposición: "Si no quieren retenciones, ¿qué es lo que proponen?"

En cuanto a la polémica por sus dichos sobre una posible suma de las retenciones, Fernández apuntó en AM 990 contra los medios por el revuelo y los acusó de "segmentar frases a la medida de sus necesidades", y reflexionó: "Este tema de las derrotas épicas a mí no me convence. Me gustaría que pudiéramos dar un debate con la oposición porque es muy probable que los precios sigan subiendo y esto repercute en los salarios. Si no quieren retenciones, ¿qué es lo que. proponen?".

"Las retenciones son derechos a la exportación y la Argentina los tuvo siempre, pero después de la crisis de 2008 se convirtió en un tema tabú del que no se puede hablar", dijo el mandatario y volvió a explicar que esta es la "única" herramienta conocida para "desacoplar los precios internos de los internacionales" y aclaró que "no puedo hacerlo por un DNU, porque está prohibido para cuestiones impositivas, electorales, penales" y que para un nuevo esquema se "necesita una ley".

Tirando la pelota al Poder Legislativo, remarcó: "Si el Congreso y la oposición me dicen que están dispuestos a dar este debate, yo lo mando mañana".

En este sentido, Alberto Fernández señaló que este fue el motivo por el que viajó a Europa y subrayó: "a mí me preocupa el precio de los alimentos. Fui a decirle al Presidente de la Unión Europea que en el sur la estamos pasando mal con esta guerra. Es necesario discutir un proceso de paz porque hoy esta situación lastima a todo el mundo".