El millonario entramado de la Hidrovía: las claves del negocio millonario que el Gobierno cerró entre amigos

El verdadero negocio detrás de la hidrovía: la caja de la subcontratación "aguas abajo"

Más allá de la firma del gigante belga en los papeles oficiales del dragado y balizamiento, el corazón financiero que desató la polémica se esconde en el millonario esquema de las subcontrataciones obligadas, diseñado a la medida de apellidos con fuerte llegada a los despachos oficiales.

Según reveló el periodista Alejandro Bercovich en la pantalla de C5N, los verdaderos ganadores que florecerán a la sombra del contrato principal pertenecen a un selecto club de influencia:

El Grupo Neuss: Los hermanos Neuss asoman como los principales beneficiarios a través de Neuss Capital. Su estrecha amistad con el asesor presidencial Santiago Caputo los posicionó para quedarse con una subcontratación secundaria que representa una caja de entre USD 200 y USD 300 millones anuales .

El círculo de la influencia: En la lista de operadores que tomarán porciones del negocio figuran también nombres de peso en el sector portuario como Gustavo Elías, Juan Ondarcuhu y la familia Román (propietarios de Servimagnus). De hecho, se destaca el rol de Karina Román, quien consolidó sus vínculos con el establishment económico tras su participación en el Foro Llao Llao que organiza Eduardo Elsztain.

Radiografía económica: las cifras del millonario botín

Los datos oficiales desprendidos de las propias proyecciones de la Anpyn exponen la magnitud de la recaudación que el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, dejó en manos privadas bajo un sistema de obra pública financiada por peajes:

Facturación anual estimada: Se calcula un promedio de USD 628 millones para la empresa concesionaria.

Ingresos acumulados totales: La recaudación superará los USD 15.700 millones a lo largo de los 25 años que dura el contrato.

Esquema de ganancias: El consorcio concentrará sus inversiones durante los primeros siete años y alcanzará su pico de máxima rentabilidad a partir del año dieciséis.

Extensión potencial: El acuerdo se sellará bajo el formato de obra pública por peaje e incluye una cláusula de prórroga de hasta 5 años más.

Con el reloj corriendo hacia la firma del contrato definitivo —prevista dentro de los próximos 20 días—, el repaso de los pliegos vuelve a encender las alarmas de la oposición y de diversos analistas portuarios. Lo que se presentó como una modernización logística desregulada terminó consolidando la entrega de la llave del comercio exterior argentino a contratistas fuertemente vinculados al círculo de confianza de la administración central.