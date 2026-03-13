Revelan conversaciones entre Javier Milei y Mauricio Novelli antes y después del lanzamiento de #LIBRA
Minutos antes y después de que el Presidente promocionara el token que derivó en una enorme estafa global, se comunicó telefónicamente con el trader que lo inventó, según se revela en el expediente judicial del caso.
Las pericias al teléfono del trader Mauricio Novelli, el empresario detrás del lanzamiento de la criptomoneda $Libra, revelaron que llamó al menos cinco veces a Javier Milei en los minutos previos a que el Presidente promocionara el token mediante un posteo en X.
Esas llamadas demostrarían, a priori, que existía un conocimiento previo por parte del mandatario y una estrategia coordinada detrás de la maniobra que terminó en una escandalosa estafa a miles de inversores.
La revelación surge de documentos anexos a la causa judicial, que brindan información detallada sobre el contenido del teléfono de Novelli. "Es la persona que, se sospecha, habría convocado al Presidente a publicar el posteo del 14 de febrero del año pasado", explicó el periodista Ariel Zak por la señal de noticias C5N.
"Ese 14 de febrero, cerca de las 19.01, horario en que Milei posteó, habrían existido numerosas comunicaciones del teléfono de Novelli al teléfono de Milei, una detrás de la otra. Habría al menos cinco comunicaciones antes de las 19.01", detalló sobre el momento exacto en el que el mandatario publicó el código para acceder a la compra del token.
"Hay un momento en que se interrumpen las conversaciones; tiempo después se retoman, y habría allí comunicaciones desde el teléfono presidencial hacia el teléfono de Novelli. Se habría producido también una conversación entre Novelli y Julian Peh (CEO de Kip Protocol), y en el medio podría haber también comunicaciones con la secretaria de la Presidencia, Karina Milei", agregó Zak.
Las cajas fuertes que Novelli vació
La información resulta de vital importancia si se tiene en cuenta el antecedente de las cajas de seguridad de Novelli. El 4 de febrero, poco antes de su partida hacia los Estados Unidos, Novelli habilitó dos cofres en la sucursal del Banco Galicia de la localidad de Martínez.
Diez días después, el 14 de febrero, Milei difundió el acceso a la criptomoneda $Libra a través de sus redes sociales y apenas horas después de este anuncio, el token sufrió un desplome total que afectó a un universo de 40 mil inversores.
Tras el regreso de Novelli al país, el 16 de febrero, su madre y su hermana asistieron a la entidad bancaria para retirar el contenido de las cajas de seguridad. Los registros fílmicos muestran a Alicia Rafele y María Pía Novelli, madre y hermana del principal investigado, en el momento preciso del retiro de valores.
Esta acción coordinada ocurrió de forma inmediatamente posterior al lanzamiento y derrumbe financiero del activo digital promocionado por Milei. Fue entonces que la jueza María Servini ordenó allanamientos urgentes sobre dichos depósitos, pero los agentes judiciales encontraron las cajas vacías.
Las pericias al celular de Novelli arrojaron también que el 20 de febrero, cuatro días después de que el trader regresara a la Argentina, se produjo una comunicación por WhatsApp con su socio, Manuel Terrones Godoy, en la que le dijo: "Llevo eso para allá, pero borrá".
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario