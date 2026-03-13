Revelan conversaciones entre Javier Milei y Mauricio Novelli antes y después del lanzamiento de #LIBRA

Las cajas fuertes que Novelli vació

causa judicial milei caso libra ia Imagen generada por inteligencia artificial (IA).

La información resulta de vital importancia si se tiene en cuenta el antecedente de las cajas de seguridad de Novelli. El 4 de febrero, poco antes de su partida hacia los Estados Unidos, Novelli habilitó dos cofres en la sucursal del Banco Galicia de la localidad de Martínez.

Diez días después, el 14 de febrero, Milei difundió el acceso a la criptomoneda $Libra a través de sus redes sociales y apenas horas después de este anuncio, el token sufrió un desplome total que afectó a un universo de 40 mil inversores.

Tras el regreso de Novelli al país, el 16 de febrero, su madre y su hermana asistieron a la entidad bancaria para retirar el contenido de las cajas de seguridad. Los registros fílmicos muestran a Alicia Rafele y María Pía Novelli, madre y hermana del principal investigado, en el momento preciso del retiro de valores.

Esta acción coordinada ocurrió de forma inmediatamente posterior al lanzamiento y derrumbe financiero del activo digital promocionado por Milei. Fue entonces que la jueza María Servini ordenó allanamientos urgentes sobre dichos depósitos, pero los agentes judiciales encontraron las cajas vacías.

Las pericias al celular de Novelli arrojaron también que el 20 de febrero, cuatro días después de que el trader regresara a la Argentina, se produjo una comunicación por WhatsApp con su socio, Manuel Terrones Godoy, en la que le dijo: "Llevo eso para allá, pero borrá".