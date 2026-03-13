Sigue de gira: Javier Milei viaja a España para encabezar un foro de economía anarcocapitalista

condecoracion orden de mayo

También recibirá un premio conmemorativo en honor de la Sociedad Friedrich A. von Hayek, que recuerda al economista libertario fallecido en 1992 y uno de los principales exponentes de mencionada la Escuela Austríaca, de manos del alemán Philipp Bagus.

Obviamente y al igual que en sus visitas anteriores a territorio español, la agenda oficial no incluye reuniones con el presidente español Pedro Sánchez ni con miembros de su gobierno, con el que mantiene una tensa relación diplomática.