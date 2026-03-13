Sigue de gira: Javier Milei viaja a España para encabezar un foro de economía anarcocapitalista
El Presidente tiene previsto volar este viernes para ser la figura principal del Foro Económico de Madrid, que reúne a exponentes libertarios de España y Europa.
Javier Milei recién ha retornado al país de su gira por los Estados Unidos, con escala en Santiago de Chile, pero ya tiene en agenda nuevos viajes al exterior. De hecho, este mismo viernes volverá a subirse al avión presidencial.
En efecto, en las próximas horas partirá rumbo a España para participar del Foro Económico de Madrid que se desarrollará el sábado con un temario que incluye aspectos del emprendimiento, la inversión, la comunicación y la inteligencia artificial.
El Presidente tendrá a cargo la ponencia de cierre luego de que varios ponentes, en su mayoría españoles, presenten sus discursos enfocados en la “batalla cultural” que entabla la derecha global contra la izquierda.
De hecho, el economista anarcocapitalista Hermenegildo Altozano -hijo de un reconocido militar franquista- será quien brindará el discurso de apertura, titulado “Constitución libertaria”, para dar una calurosa bienvenida a Milei.
El mandatario aprovechará la visita a la capital española para reunirse con Santiago Abascal, líder del partido de ultraderecha VOX, y mantener otro encuentro de relevancia: será con el economista Jesús Huerta de Soto, a quien considera uno de los máximos exponentes vivos de la Escuela Austríaca y el 27de abril del año pasado lo condecoró con la Orden de Mayo.
También recibirá un premio conmemorativo en honor de la Sociedad Friedrich A. von Hayek, que recuerda al economista libertario fallecido en 1992 y uno de los principales exponentes de mencionada la Escuela Austríaca, de manos del alemán Philipp Bagus.
Obviamente y al igual que en sus visitas anteriores a territorio español, la agenda oficial no incluye reuniones con el presidente español Pedro Sánchez ni con miembros de su gobierno, con el que mantiene una tensa relación diplomática.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario