Funcionaria, hermana y patovica: así empujó Karina Milei a periodista chileno que se acercó a Javier Milei

karina y javier milei abrazando a kast en chile Karina observa cómo Javier Milei abraza a José Antonio Kast.

Pero no es ni será la ultima vez: la funcionaria no duda si se trata de abroquelarse físicamente a su hermano: el último incidente que alcanzó repercusión internacional, por cierto, hizo recordar al sucedido en ocasión de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, donde Karina quiso interponerse entre el Presidente y Victoria Villarruel y fue ella quien lo sufrió, cuando la vicepresidenta la desplazó sutilmente.