El video que compromete a José Luis Espert: "Gracias, Fred Machado"
El video data del 18 de abril de 2019, cuando el diputado y actual candidato en la provincia de Buenos Aires estaba presentando su libro "La sociedad cómplice".
Tras conocerse el informe judicial de Estados Unidos que reveló un vínculo financiero directo entre José Luis Espert y el empresario narco Alfredo "Fred" Machado, se conoció un video donde el diputado libertario le agradece por prestarle el avión para realizar un viaje privado a Viedma.
El documento data del 18 de abril de 2019, cuando el economista se encontraba presentando su libro "La sociedad cómplice" en un evento que se realizó en el Hotel Austral de la ciudad de Viedma, Río Negro. Entre los agradecimientos, Espert dice: "Gracias, Fred Machado, por el excelente viaje que tuvimos".
En ese momento, el dirigente libertario también estaba en plena campaña para las elecciones presidenciales de 2019. Hoy, aquel agradecimiento se suma a los cuestionamientos que enfrenta de cara a las elecciones legislativas de octubre, donde se postula como candidato por la provincia de Buenos Aires en representación del oficialismo nacional.
Denuncian que Espert figura como receptor de millonario pago de un argentino acusado de narcotráfico
El vínculo entre el diputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, y Federico “Fred” Machado —un argentino con pedido de extradición de Estados Unidos por narcotráfico y fraude— ha escalado a un nivel "indisimulable", según una reciente investigación que denuncia una presunta transferencia de 200.000 dólares al candidato libertario en Buenos Aires.
Una contabilidad atribuida por fiscales de Texas a Machado indicaría una presunta transferencia de 200.000 dólares a Espert en 2020, de acuerdo con una nota de Sebastián Lacunza para El Diario Ar.
Al respecto de esta investigación, la periodista Nancy Pazos reveló que Espert "plantó la campaña este finde" y "dejó solo a Diego Santilli recorriendo la sexta"; mientras que Jorge Rial aseguró que "todavía no se dieron a conocer todas las pruebas" contra el libertario. "Esperen a mañana", advirtió el conductor de Argenzuela.
La cifra, anotada el 1 de febrero de 2020 en un registro de egresos, forma parte del expediente de tribunales federales de Texas que ya resultó en una condena de 16 años de prisión a la socia de Machado, Debra Lynn Mercer-Erwin, por narcotráfico, lavado de dinero y fraude.
Machado está procesado en la misma causa y se encuentra detenido en Viedma a la espera de una decisión de la Corte Suprema sobre su extradición.
Según la documentación, la transferencia provino del fideicomiso Aircraft Guarantee Corp que gestionaban Machado y Mercer-Erwin bajo un esquema Ponzi (una estafa que comercializaba aviones que no existían). Este esquema habría defraudado US$350 millones, según estimaciones de los fiscales.
Al ser consultados por El Diario Ar sobre la presunta transferencia, Espert no respondió. Machado y su abogado optaron por el silencio.
Este revelador detalle en la contabilidad fue encontrado por el equipo de Juan Grabois, quien la semana pasada denunció a Espert por lavado de activos ante tribunales federales de San Isidro.
