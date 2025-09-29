El video que compromete a José Luis Espert: "Gracias, Fred Machado"

Una contabilidad atribuida por fiscales de Texas a Machado indicaría una presunta transferencia de 200.000 dólares a Espert en 2020, de acuerdo con una nota de Sebastián Lacunza para El Diario Ar.

Al respecto de esta investigación, la periodista Nancy Pazos reveló que Espert "plantó la campaña este finde" y "dejó solo a Diego Santilli recorriendo la sexta"; mientras que Jorge Rial aseguró que "todavía no se dieron a conocer todas las pruebas" contra el libertario. "Esperen a mañana", advirtió el conductor de Argenzuela.

La cifra, anotada el 1 de febrero de 2020 en un registro de egresos, forma parte del expediente de tribunales federales de Texas que ya resultó en una condena de 16 años de prisión a la socia de Machado, Debra Lynn Mercer-Erwin, por narcotráfico, lavado de dinero y fraude.

Machado está procesado en la misma causa y se encuentra detenido en Viedma a la espera de una decisión de la Corte Suprema sobre su extradición.

Según la documentación, la transferencia provino del fideicomiso Aircraft Guarantee Corp que gestionaban Machado y Mercer-Erwin bajo un esquema Ponzi (una estafa que comercializaba aviones que no existían). Este esquema habría defraudado US$350 millones, según estimaciones de los fiscales.

image

Al ser consultados por El Diario Ar sobre la presunta transferencia, Espert no respondió. Machado y su abogado optaron por el silencio.

Este revelador detalle en la contabilidad fue encontrado por el equipo de Juan Grabois, quien la semana pasada denunció a Espert por lavado de activos ante tribunales federales de San Isidro.