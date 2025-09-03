El inesperado cruce entre Victoria Villarruel y un trabajador de FATE: "No compartimos su política"
Alejandro Crespo fue el encargado de expresarle a la vicepresidenta la postura del sindicato ante el insistente pedido de mejoras de salarios desde abril.
La visita de Victoria Villarruel a la fábrica de neumáticos FATE, ubicada en la localidad bonaerense de Victoria, dejó un episodio que no pasó inadvertido durante la jornada de este martes, mientras Javier y Karina Milei lidian con un escándalo sin precedentes por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
Alejandro Crespo, uno de los trabajadores y miembros del sindicato, le habló a la vicepresidenta y se refirió al pedido de mejora salarial que vienen arrastrando desde abril: "No compartimos la política que está llevando adelante, más allá de nuestra ideología... está muy grave la situación", le dijo, al momento que le entregó una carta del gremio.
"Bueno, lo entiendo, pero ponerme 'militares, genocidas' y eso...", replicó Villarruel, a lo que Crespo respondió: "Es la posición que tiene el sindicato. Lo que ustedes dicen, lo escuchamos, por más que no lo compartamos. Esto es lo que nosotros decimos, por más que ustedes no lo compartan".
"Yo lo que te digo es lo siguiente, nosotros tenemos que irnos acercando porque acá hay que trabajar por todo el país. Entonces, este tipo de cosas yo las paso por delante, pero ustedes también las tienen que pasar por delante cuando yo hablo de la gente de...", dijo la vicepresidenta y fue interrumpida por el representante: "Yo hablo por los trabajadores".
La publicación de Villarruel tras visitar FATE
La vicepresidenta usó sus redes sociales para contar su actividad, mientras el escándalo de los hermanos Milei estalla por todos lados: "En el Día de la Industria, visité la planta industrial de FATE, en la localidad de Victoria, provincia de Buenos Aires. Agradezco el recibimiento del presidente de la compañía, Javier Madanes Quintanilla y de todo su equipo directivo. Me comentaron acerca de la actualidad de la empresa y de su producción, en un recorrido por todos los sectores".
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario