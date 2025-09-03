El inesperado cruce entre Victoria Villarruel y un trabajador de FATE: "No compartimos su política"

La publicación de Villarruel tras visitar FATE

La vicepresidenta usó sus redes sociales para contar su actividad, mientras el escándalo de los hermanos Milei estalla por todos lados: "En el Día de la Industria, visité la planta industrial de FATE, en la localidad de Victoria, provincia de Buenos Aires. Agradezco el recibimiento del presidente de la compañía, Javier Madanes Quintanilla y de todo su equipo directivo. Me comentaron acerca de la actualidad de la empresa y de su producción, en un recorrido por todos los sectores".

