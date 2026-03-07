La aprobación al Gobierno bajó tras la sanción de la Reforma Laboral, según Analogías
Un informe de la prestigiosa consultora arroja números negativos para la gestión del presidente Javier Milei.
Un nuevo estudio a nivel nacional elaborado por la consultora Analogías da cuenta de un deterioro continuo en la base de apoyo al Gobierno Nacional, tendencia que se acentuó a raíz del debate en torno a la reforma laboral.
El relevamiento, llevado a cabo entre el 20 y el 23 de febrero de 2026 sobre una muestra de 2.691 casos, arroja que la aprobación de la gestión se ubica en el 38,2%, mientras que la desaprobación alcanza el 48,7%, lo que marca una brecha negativa de 10,5 puntos.
Uno de los aspectos más preocupantes del sondeo es la percepción creciente de corrupción. El 56,6% de los consultados cree que en la administración actual hay "mucha o bastante" corrupción, en contraste con un 34,7% que opina que hay "poca o nada".
La imagen del presidente, por su parte, exhibe un saldo neto negativo de 9 puntos (42,8% positiva frente a 51,9% negativa), el nivel más bajo desde julio de 2025.
Las mujeres se destacan como el grupo más crítico: un 52,9% desaprueba la gestión y un 56,3% tiene una imagen negativa del mandatario. En cambio, los jóvenes de entre 16 y 29 años continúan siendo el segmento comparativamente más afín al oficialismo.
En el plano económico hay pesimismo
El 50,2% de los encuestados califica la gestión económica con la puntuación más baja (1 sobre 5). Asimismo, un 52,4% asegura estar "peor" que hace un año, y el 40,9% anticipa que su situación personal empeorará en los próximos doce meses.
Las expectativas hacia adelante son predominantemente negativas: el 50,2% prevé un aumento del desempleo y la pobreza, mientras que el 52,4% proyecta un mayor endeudamiento de las familias. Apenas un 23,3% cree que la inflación tenderá a la baja.
En cuanto a la credibilidad de las estadísticas oficiales, un 40,3% de la población sostiene que el Gobierno interviene en el INDEC para distorsionar los datos de inflación mensual, frente a un 25,2% que confía en la autonomía del organismo.
Fuerte rechazo a la reforma laboral
La nueva normativa laboral cosecha un amplio rechazo: el 57% de los encuestados considera que beneficia principalmente a los grandes empresarios.
Por último, el estudio advierte sobre el aumento del segmento de electores "huérfanos": el 49,7% no se identifica con el oficialismo ni con la oposición, una proporción que viene en ascenso desde marzo de 2025. En paralelo, casi el 60% de la muestra percibe a la oposición como "débil".
