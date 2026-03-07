La aprobación al Gobierno bajó tras la sanción de la Reforma Laboral, según Analogías

En el plano económico hay pesimismo

El 50,2% de los encuestados califica la gestión económica con la puntuación más baja (1 sobre 5). Asimismo, un 52,4% asegura estar "peor" que hace un año, y el 40,9% anticipa que su situación personal empeorará en los próximos doce meses.

Las expectativas hacia adelante son predominantemente negativas: el 50,2% prevé un aumento del desempleo y la pobreza, mientras que el 52,4% proyecta un mayor endeudamiento de las familias. Apenas un 23,3% cree que la inflación tenderá a la baja.

En cuanto a la credibilidad de las estadísticas oficiales, un 40,3% de la población sostiene que el Gobierno interviene en el INDEC para distorsionar los datos de inflación mensual, frente a un 25,2% que confía en la autonomía del organismo.

Fuerte rechazo a la reforma laboral

La nueva normativa laboral cosecha un amplio rechazo: el 57% de los encuestados considera que beneficia principalmente a los grandes empresarios.

Por último, el estudio advierte sobre el aumento del segmento de electores "huérfanos": el 49,7% no se identifica con el oficialismo ni con la oposición, una proporción que viene en ascenso desde marzo de 2025. En paralelo, casi el 60% de la muestra percibe a la oposición como "débil".