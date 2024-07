Murió la hija del diputado nacional Ricardo López Murphy

En octubre de 2022, López Murphy explicó que uno de sus hijos estaba "en términos muy delicados". Al respecto, en ese momento habló sobre cuánto le costaba seguir adelante con su trabajo: "Cuando yo tomé los compromisos cívicos que tomé, no pensé que iba a afrontar los dilemas que afronté", indicó visiblemente conmovido.

Embed Con gran dolor comunico el fallecimiento de mi querida hija Analia Elena López Murphy. — Ricardo López Murphy (@rlopezmurphy) July 25, 2024

En ese marco, al referirse a los esfuerzos que deben hacer los familiares de los políticos en el día a día para suplir las ausencias debido al día a día de este trabajo, explicó: "Cuando yo tomé los compromisos cívicos que tomé, no pensé que iba a afrontar los dilemas que afronté. Sacamos la carta equivocada".

"Hay una parte muy delicada y muy dolorosa que viví y la pude parar. La otra parte no. Fue la única vez en mi vida, y lo digo con gran dolor, que sentí un gran conflicto entre mis obligaciones cívicas y mis afectos. Me ha costado mucho poder cumplir con mi deber. Lo he hecho, pero me ha costado", se sinceró.

También destacó que su familia tuvo que "hacer un esfuerzo supremo para sustituir" su rol de padre.