Ricardo Lorenzetti, sobre Manuel García Mansilla: "Yo nunca aceptaría ser designado por decreto"

Ariel Lijo Manuel García Mansilla Ariel Lijo y Manuel García Mansilla

Y agregó: “Creo que más allá de las discusiones que puedan haber, lo cierto es que funcionan las instituciones. El Senado opinó y eso es respetable. Si uno analiza lo que se discutió ayer, se habló más del decreto que de los candidatos. Si uno suprime mentalmente el decreto, la situación de los candidatos hubiera sido distinta”.

En declaraciones con radio Mitre, habló sobre el futuro de los jueces. Consultado sobre si deberían renunciar, respondió: “Yo no puedo opinar porque son temas jurídicos. El doctor García-Mansilla es una persona honorable, está trabajando con nosotros y él es el que va a pensar sobre esto, es una decisión personal que él estará evaluando. La Corte no tiene ningún tema judicial para opinar y nosotros no damos opiniones de temas controvertidos por radio, nosotros tenemos que ver si hay un expediente y ahí opinamos”.

Sin embargo, luego de la decisión tomada por el Senado, Lorenzetti dejó clara su posición al respecto: “Yo nunca aceptaría ser designado por decreto”.

“Además creo que hay que ser coherentes en la vida. Yo lo dije muy claramente hace muchos años al presidente Macri. En ese momento éramos cuatro y le sugerimos que no era conveniente. Bueno, ahora el Presidente tomó otra decisión y desde el punto de vista del Poder Ejecutivo es entendible”, contestó Lorenzetti.