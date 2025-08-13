Sergio Massa rumbo a octubre: "Lo único importante es que el sábado cerramos una buena lista de unidad"
Luego que trascendiera que no será candidato para las elecciones legislativas, el líder del Frente Renovador habló con Radio 10.
Tras conocerse su decisión de no presentarse como candidato las elecciones legislativas de octubre, en las que se renovarán ambas Cámaras del Congreso de la Nación, Sergio Massa confirmó que "lo único importante es cerrar una lista de unidad".
Apenas cuatro días antes de que venza el plazo para presentar las listas de Fuerza Patria, desde el Frente Renovador adelantaron que el exministro y excandidato presidencial decidió no ser parte de la lista.
"Sergio Massa entendió que ayuda a la unidad estando fuera de una lista. Después de las discusiones que se dieron en el propio espacio con Juan Grabois, y otros sectores, decidió quedar fuera de la lista", explicó la periodista Rosario Ayerdi en C5N.
En este marco, el periodista Fernando Borroni difundió en Radio 10 un audio de WhatsApp que el exfuncionario le envió para explicar su decisión. "Lo más importante, lo único importante de todo este quilombo, es que el sábado cerramos una buena lista de unidad. Nadie va a quedar conforme, pero todos tenemos que quedar adentro".
"Es lo único importante. Para consolidar lo que para mí fue un primer paso que fue la unidad en la provincia de Buenos Aires que nos puede llevar triunfo como antesala a un posicionamiento de cara octubre", señaló Massa, y agregó: "Mi cabeza y mi laburo están puestos en eso. Milito todo el día. Quiero unidad, lo demás es secundario".
En C5N, Ayerdi señaló que el otrora ministro de Economía "es uno de los dirigentes que participa del armado de listas y está en contacto directo con Cristina Kirchner", hoy inhabilitada para ejercer cargos públicos a raíz de su condena en la causa Vialidad.
Aunque trascendió que Massa es optimista con respecto a los resultados de las elecciones provinciales en territorio bonaerense, que serán el 7 de septiembre, y las nacionales pautadas para el 26 de octubre, su ausencia en las listas podría deberse a la necesidad de evitarle al oficialismo un ataque fácil durante la campaña.
