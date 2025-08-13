Sergio Massa rumbo a octubre: "Lo único importante es que el sábado cerramos una buena lista de unidad"

En C5N, Ayerdi señaló que el otrora ministro de Economía "es uno de los dirigentes que participa del armado de listas y está en contacto directo con Cristina Kirchner", hoy inhabilitada para ejercer cargos públicos a raíz de su condena en la causa Vialidad.

Aunque trascendió que Massa es optimista con respecto a los resultados de las elecciones provinciales en territorio bonaerense, que serán el 7 de septiembre, y las nacionales pautadas para el 26 de octubre, su ausencia en las listas podría deberse a la necesidad de evitarle al oficialismo un ataque fácil durante la campaña.