Rodolfo Aguiar fulminó a Javier Milei: "Vive arrodillado"

El cierre del mensaje incluyó una nueva embestida contra el oficialismo, al mencionar presuntos hechos de corrupción vinculados a la ANDIS y a la criptomoneda $LIBRA, que, según afirmó, implicaron un nivel de beneficio económico desmedido.

aguilar milei

Privatizaciones en carpeta: Javier Milei y Luis Caputo pisan el acelerador y apuran el desguace del Estado

En esta segunda mitad de su mandato, Javier Milei está decidido a avanzar a toda velocidad en el desguace del Estado y apura las privatizaciones que tiene en carpeta. Así lo confirmó este martes el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, en el marco de su presentación en la Expo EFI (Economía + Finanzas + Inversiones).

Allí, Caputo se mostró optimista de cara a las elecciones del próximo año recostado en el fuerte crecimiento de las exportaciones energéticas y mineras, y detalló el plan de privatizaciones del gobierno libertario.

En ese sentido Caputo anunció una serie de privatizaciones y concesiones que se concretarán antes de fin de año y que, según dijo, generarán ingresos por aproximadamente 2 mil millones de dólares.

Luis Caputo y las privatizaciones

Estas son las privatizaciones que anunció Luis Caputo:

Citelec S.A. (Transener): Es la empresa líder en el transporte de energía eléctrica en alta tensión. Se encarga de operar y mantener la red que conecta a las generadoras con las distribuidoras.

Es la empresa líder en el transporte de energía eléctrica en alta tensión. Se encarga de operar y mantener la red que conecta a las generadoras con las distribuidoras. Centrales térmicas Manuel Belgrano y San Martín: Son plantas de generación eléctrica que funcionan a gas natural o gasoil. Aportan una capacidad masiva de energía al Sistema Interconectado Nacional, siendo fundamentales para evitar cortes en picos de consumo.

Son plantas de generación eléctrica que funcionan a gas natural o gasoil. Aportan una capacidad masiva de energía al Sistema Interconectado Nacional, siendo fundamentales para evitar cortes en picos de consumo. Concesiones hidroeléctricas: Se trata de la operación de las represas que generan energía renovable a través del movimiento del agua. Implica la gestión de activos estratégicos como el mantenimiento de turbinas y la administración de los caudales hídricos.

Se trata de la operación de las represas que generan energía renovable a través del movimiento del agua. Implica la gestión de activos estratégicos como el mantenimiento de turbinas y la administración de los caudales hídricos. Belgrano Cargas y Logística: Es la red de ferrocarriles de carga más importante del país. Conecta las zonas productivas del norte y centro con los puertos agroexportadores, siendo la columna vertebral de la logística para granos y minerales.

Es la red de ferrocarriles de carga más importante del país. Conecta las zonas productivas del norte y centro con los puertos agroexportadores, siendo la columna vertebral de la logística para granos y minerales. Intercargo: Es la empresa que presta los servicios de rampa en los aeropuertos. Su función incluye la carga y descarga de equipaje, el remolque de aviones en pista y la provisión de escaleras y micros para los pasajeros.

Es la empresa que presta los servicios de rampa en los aeropuertos. Su función incluye la carga y descarga de equipaje, el remolque de aviones en pista y la provisión de escaleras y micros para los pasajeros. AySA (Agua y Saneamientos Argentinos): Es la mayor prestadora de agua potable y servicios de cloacas de la Argentina. Su operación abarca la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense, gestionando plantas potabilizadoras y redes de saneamiento.

Es la mayor prestadora de agua potable y servicios de cloacas de la Argentina. Su operación abarca la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense, gestionando plantas potabilizadoras y redes de saneamiento. Tandanor: Es uno de los astilleros y talleres navales más grandes de Latinoamérica. Se dedica a la reparación, conversión y construcción de buques, además de realizar trabajos de ingeniería metalmecánica a gran escala.

Es uno de los astilleros y talleres navales más grandes de Latinoamérica. Se dedica a la reparación, conversión y construcción de buques, además de realizar trabajos de ingeniería metalmecánica a gran escala. Casa de la Moneda: Es la entidad encargada de la impresión de billetes, acuñación de monedas y producción de documentos de seguridad (pasaportes, patentes, formularios fiscales) para el Estado Nacional.

En el caso de Transener, el proceso de privatización entró en su tramo decisivo con la apertura de las ofertas económicas, en una licitación clave para el futuro del sistema energético argentino. Según los datos oficiales, las ofertas fueron encabezadas por el consorcio integrado por Genneia y Edison Transmisión, que presentó la propuesta más alta por 356.174.811,78 dólares. Le siguió Central Puerto con 301 millones de dólares, mientras que Edenor ofertó 230 millones de dólares.

En lo que se refiere al proceso de privatización del tren Belgrano Cargas, el Gobierno resolvió destinar los fondos obtenidos por la venta de material a obras de infraestructura. La medida fue oficializada hoy mediante el Decreto 282/2026, publicado en el Boletín Oficial, donde se estableció que los ingresos serán asignados íntegramente a un fideicomiso con el objetivo de financiar trabajos sobre las líneas que serán concesionadas.

En cuanto a Intercargo, hace un mes, el Gobierno autorizó el llamado a licitación pública nacional e internacional para vender el 100% de la la empresa estatal encargada del servicio de rampa en aeropuertos. La decisión quedó formalizada a través de la Resolución 282/2026 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial el 26 de marzo, en el marco del proceso de privatización habilitado por la Ley 27.742.

El Gobierno también aprobó este martes el modelo de contrato que regirá la concesión del servicio de agua potable y desagües cloacales en el área metropolitana, en el marco del proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA). La decisión se oficializó a través de la Resolución 543/2026 del Ministerio de Economía, publicada hoy en el Boletín Oficial, y constituye un paso clave en la privatización total de la empresa.

En cuanto al RIGI, Caputo aseguró que hay 35 proyectos de inversión por aproximadamente 95 mil millones de dólares. "En las próximas semanas entrarán otros siete u ocho proyectos por entre 30 mil y 40 mil millones adicionales, concentrados mayormente en upstream. La maduración de estos pozos tarda entre seis y ocho meses; en menos de un año ya están generando dólares", detalló.