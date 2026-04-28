La triste despedida de una pizzería del microcentro porteño: "Gracias a cada persona que formó parte"

"Gracias por ser parte de Onix, ¡esto recién empieza! Y como siempre... apuntamos a expandirnos", expresaron desde la pizzería, señal de que la marca está eligiendo no estar en el centro de la Ciudad de Buenos Aires para concentrarse en otros puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Mientras tanto, el microcentro porteño sigue perdiendo bares y restaurantes, algunos icónicos y otros, fieles al estilo de la zona, dedicados a alimentar a un público con ganas de un bocado al paso, como es el caso de las pizzerías.

En otros barrios porteños, como Caballito o Almagro, sucedió que otras cadenas de pizzerías con más trayectoria y nombre cerraron locales en pos de tener una estructura acorde al consumo actual, que está golpeado por la falta de poder adquisitivo de la potencial clientela.

En cada época de crisis económica sucede que las salidas culturales, de gastronomía, y el consumo de la moda se convierten en los llamados gastos superfluos y son los primeros en ser recortados del presupuesto mensual.