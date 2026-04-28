El streamer libertario Marco Palazzo fue a la UBA y lo "domaron" en plena nota
El youtuber intentó cuestionar la política de la UBA, pero un estudiante lo acorraló en vivo: le reprochó cómo edita y lanzó una dura frase contra Javier Milei.
El youtuber Marco Palazzo se acercó a la Universidad de Buenos Aires (UBA) con la intención de cubrir las elecciones, pero se topó con un entrevistado que no le dejó pasar una. En un video viral, un alumno lo confrontó de manera contundente, en un tenso ida y vuelta donde el creador de contenido terminó arrinconado.
El cruce comenzó cuando Palazzo le preguntó al joven si consideraba que la facultad "estaba muy politizada". La respuesta del estudiante fue letal y directa: "Es una facultad donde se estudia Ciencias Políticas. Si no te gusta la política, lamentablemente te vas a tener que ir a estudiar otra cosa".
El fuerte pase de facturas del estudiante de la UBA por los videos "recortados"
Lejos de quedarse callado ante las preguntas, el alumno tomó el control de la entrevista y lo cuestionó al aire preguntándole qué buscaba lograr yendo al lugar. Ante la justificación de Palazzo de que "los medios no lo muestran" y que su objetivo era escuchar a los estudiantes que son minimizados, el joven lo desmintió en la cara asegurando que las elecciones universitarias "siempre se muestran cuando pasan".
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Inmediatamente después, el estudiante aprovechó para hacerle una dura advertencia sobre su forma de generar contenido para las redes. "Te digo nomás que cuando subas todas estas cosas, que no recortes como te conviene porque la verdad que está mal", le reclamó. Aunque Palazzo intentó defenderse afirmando que sube todo el material "en crudo", el joven redobló la apuesta y lo expuso: "Yo me acuerdo de verte la última vez, me acuerdo que te dijeron un par de cosas y las recortaste".
El momento cúlmine de la entrevista llegó hacia el final, cuando el youtuber indagó sobre qué opinaba del presidente de la Nación. Sin ningún tipo de filtro, el alumno sentenció sobre Javier Milei: "Un payaso. Un hijo de re mil p... y un pelotudo. Tuyo, eso encima", asociando directamente al influencer con la ideología del actual mandatario libertario.
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