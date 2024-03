El Gobierno envía a las Fuerzas Armadas a Rosario ante la "embestida narcoterrorista"

En ese sentido, confirmó que “en las próximas 24 horas va a llegar a Rosario personal de las Fuerzas Armadas, sino también vehículos, transporte, ingenieros, elementos de logística y comunicación para auxiliar y cooperar tanto con las fuerzas de seguridad con las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales”. “Hay que hacerles la vida imposible a quienes deciden cometer delitos para devolverles la paz y la tranquilidad a los ciudadanos de bien” , expuso Petri.

El ministro de Defensa consideró que “las Fuerzas Armadas son garantes de la paz y cuando la paz está en peligro es cuando se hace necesario su auxilio para que cooperen en el marco de la Ley de Seguridad interior y posibiliten garantizar la paz de los rosarinos y de todos los argentinos”, al tiempo que puso énfasis en que es "absolutamente imprescindible el trabajo articulado entre Nación, Provincia y Municipio en los distintos niveles" para la lucha contra el crimen violento.

Embed - Bullrich, Petri y Pullaro lanzan el Comité de Crisis en Rosario | 11.03.2024

Rosario: las medidas que anunció Patricia Bullrich

A su turno, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien enumeró las diferentes medidas que se están llevando adelante en Rosario y las propuestas del Gobierno para “avanzar en contra del narcoterrorismo”:

1) Vamos a pedirle a la Justicia la utilización de la Ley Antiterrorista, articulo 41 quinquies del Código Penal, para que toda acción que tenga por objeto amedrentar a la población y sembrar el terror tenga doble pena.

2) Estamos enviado al Congreso la ley antimafia o antibandas, que tipifica una nueva modalidad de persecución penal contra el crimen organizado, tomando los crimines de estas bandas y adjudicándoselo a todos sus integrantes, como el Código Penal antimafia de Italia y Bukele contra las maras. Cada integrante de una organización lleva la pena de la organización por el hecho de participar, con la figura del arrepentido. Esto va a ser a nivel del Congreso de la Nación que lamentablemente no nos acompañó con la posibilidad de tener instrumentos de emergencia de seguridad.

3) Vamos a trabajar con equipos especiales de investigación, conjuntamente con el Ministerio Público de la acusación y la justicia federal, generando equipos especializados y focalizados en generar en el menor plazo posible el mapa de la nueva estructura criminal.

4) Vamos a incrementar operaciones de saturación en el horario crítico, de 17 a 7 de la mañana, para proteger la noche.

5) Los equipos de inteligencia criminal e investigación van a perseguir sicarios, extorsionadores y lavadores de dinero. Vamos a trabajar fuerte sobre el lavado de dinero, el más oculto de los delitos que muchas veces no está en los barrios humildes sino en los de alta capacidad económica de la ciudad. Vamos contra ellos con las procuraciones especializadas de provincia y nación para cortarles el capital del trabajo a las organizaciones.

6) Le vamos a pedir a la Justicia medidas excepcionales a la altura del desafío que tenemos contra los narcoterroristas. El objetivo es sacar las armas que han crecido y atentan contra la vida de la gente. Tendremos reuniones confidenciales con los jueces para plantear un modelo operacional diferente que nos permita controlar para lograr que Rosario no sea la ciudad con más armas del país.

“Esperamos el apoyo de los diputados y senadores nacionales a estas leyes que van a ser el cambio real que nos va a permitir tomar al conjunto de las bandas, y no uno por uno. Si no terminamos con el hormiguero y agarramos hormiga por hormiga, no terminamos nunca", expuso Bullrich.

La ministra informó que el presidente Javier Milei le encomendó a ella y al ministro Petri que lleven adelante “una lucha sin cuartel” para que Rosario “quede liberada de narcocriminales”: “No nos van a doblar los brazos, no vamos a aflojar, no vamos a dejar que Rosario sea una tierra de narcoterroristas. Vamos a luchar todos los días para que esto no suceda”.

“Entiendan que estamos en un momento difícil, pero que también la vida de todos los ciudadanos la vamos a proteger con todas las fuerzas que tenemos. Es un momento difícil, pero es un momento en el que hay un compromiso, de todos juntos, para lograr que esto sea un nuevo momento para la vida de Rosario”, concluyó.