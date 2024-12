Ruptura en el Gobierno: el mensaje de Victoria Villarruel

"Me acuerdo como si fuera ayer cuando éramos sólo dos diputados con el presidente Milei contra el kirchnerismo, que es el mismo que está ahora porque no cambiaron ni un nombre. Nos hacían la vida imposible, nos destrataban e intentaban denigrarnos en cada oportunidad que tenían; pero a pesar de eso nos acompañamos sabiendo que el destino de la Argentina era brillante", rememoró Villarruel.

En este marco, la vicepresidenta se refirió a "comunicados recientes de algunos partidos políticos que se arrogan la representación de mi persona y mis ideas", y sentenció: "Quiero expresar que hoy no hay lugar para la 'moderación'. No estoy participando de ningún armado político y cuando lo haga, lo haré donde el Presidente Milei me lo pida".

"Soy parte del espacio que gobierna nuestro país, desde su misma fundación y aquí me quedaré defendiendo las convicciones que nos llevaron a encontrar un camino común al presidente Milei y a mi", concluyó la compañera de la fórmula libertaria.

Para Guillermo Francos, no hay ruptura entre Javier Milei y Victoria Villarruel

Guillermo Francos salió a afirmar este sábado que entre el Presidente y su vice no hay una ruptura que, por cierto, se manifiesta públicamente a cada momento; en las últimas horas, con la expulsión del Senado de Edgardo Kueider, detenido por un delito in fraganti en Paraguay.

Sin embargo, para el jefe de Gabinete solo “hay diferencias” que no pasarían a mayores: “No creo que haya ruptura… Cada uno cumple un rol institucional que es importante", afirmó en declaraciones radiales.

“Sé que han tenido diferencias, que las han expresado públicamente; el Presidente más que la vicepresidenta”, reconoció Francos, pero aclarando que “entre ellos tiene que haber el acuerdo que mandan las instituciones”.

“No quiero hacer un juicio de valor sobre esto: cada uno de ellos es responsable y cumple su función por la cual fue elegido", aseguró el ministro coordinador, con la finalidad de poner paños fríos a una interna libertaria que, en lo inmediato, pone en jaque la unidad oficialista, sobre todo cuando se está a las puertas de una nueva campaña electoral.

Es que Francos, como “animal político” que es, también es consciente de que una ruptura formal y concreta de Milei y Villarruel puede perjudicar al oficialismo, tanto en lo que hace a la labor parlamentaria como a las elecciones del año próximo.