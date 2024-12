San Luis se convirtió en el quinto distrito en desdoblar las elecciones de 2025

En esa fecha también se pondrá en juego la renovación de la mitad de los escaños legislativos municipales y diez municipios y comisionados municipales, que elegirán a sus máximas autoridades ejecutivas.

El gobierno provincial decidió que “las elecciones de medio término se lleven al cabo el próximo 11 de mayo. Serán las primeras con Boleta Única Papel, una herramienta para lograr, además de un beneficio ambiental, la equidad y transparencia que generen confianza en nuestro sistema electoral, mayor igualdad entre las fuerzas políticas que compiten en la elección”, prosigue el comunicado.

Los comicios serán “sin la Ley de Lemas creada por la gestión anterior, lo que brinda un salto en la calidad institucional” y además “no habrá Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), ni su variante PAS, que en algún momento rigieron en San Luis”.

claudio poggi gobernador san luis.jpg Claudio Poggi, gobernador de San Luis.

“Los partidos que quieran resolver sus candidaturas en elecciones internas deberán hacerlo por su cuenta, ya que no serán solventadas por el Estado provincial”, completa el comunicado.

Las cinco provincias que hasta ahora decidieron desdoblar las elecciones legislativas

De esta manera, San Luis se suma a otros cuatro distritos que han dispuesto desdoblar de las nacionales sus elecciones: Santa Fe, Chaco, Salta y la Ciudad de Buenos Aires, que irán a las urnas en fechas distintas a las Primarias nacionales, si es que se mantienen, y las generales para elegir senadores y diputados nacionales.

El anterior mandatario en pronunciarse en idéntico sentido fue Jorge Macri, quien el viernes pasado viernes anunciaba en conferencia de prensa el desdoblamiento de las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires, para lo cual convocó a sesiones extraordinarias en la Legislatura a fin de suspender las PASO porteñas.

El jefe de Gobierno presentó su agenda 2025 y presentó a Laura Alonso como como nueva vocera del gobierno porteño, quien a su vez fue la encargada de confirmar que las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires serán el 6 de julio del año próximo.

Un anuncio, por cierto, que no cayó demasiado en La Libertad Avanza (LLA), donde esperaban forjar una alianza con el PRO para impulsar candidaturas conjuntas el año próximo, tanto locales como nacionales, lo que no podría ser posible a partir de las declaraciones del propio Macri.

“A mí lo que no me gusta es que me inviten a ser parte pero con un condicionante absoluto”, aseguraba horas atrás el jefe de Gobierno de la Ciudad con relación a un eventual frente con los libertarios porteños.

jorge macri Jefe de Gobierno Jorge Macri