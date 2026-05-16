Javier Milei confesó que le pidió a Elon Musk que le regalara un Tesla Cybertruck y diputados pedirán informes
En abril de 2024, Javier Milei visitó la planta industrial del magnate, en Texas, donde condujo un vehículo similar al del diputado libertario Manuel Quintar.
Luego de revuelo mediático provocado por el diputado jujeño Manuel Quintar (LLA), quien concurrió al Palacio Legislativo en un costoso Tesla Cybertruck importado desde Estados Unidos, a un precio que rondaría los US$200.000, Javier Milei salió a defenderlo: “¿Qué carajo me importa?”, se preguntó retóricamente.
Lo hizo horas después de que el estrambótico vehículo fuera retirado del Congreso con una grúa hasta un estacionamiento cercano, dado que carecía de patente, para luego ser trasladado hasta la provincia de la que el legislador nacional es oriundo también mediante una grúa dado que por falta de papeles no puede circular por calles y rutas argentinas; no obstante lo cual Quintar lo manejó en la Ciudad de Buenos Aires.
Para el Presidente, sin embargo, ello no implicaría ninguna irregularidad; mucho menos que un diputado nacional de su partido haga semejante ostentación en medio del brutal ajuste que afecta a millones de argentinos.
Y fue lejos. En conversación con un canal libertario de streaming, el Presidente recordó además que él mismo manejó un modelo similar de Tesla en abril de 2024, durante una de sus tantas visitas a los Estados Unidos que aprovechó para encontrarse con Elon Musk, en Texas.
Fue allí, en la planta industrial de la compañía ubicada en la ciudad de Austin, donde el mandatario argentino hizo el mangazo que por estas horas terminó confesando: le pidió al magnate que le regalara un ejemplar del ridículamente feo vehículo eléctrico.
"Cuando terminé (de manejar el Tesla Cybertruck), me bajé y le dije a Elon si me regalaba una para Argentina. Pero no me dio pelota", recordó Milei en la ya citada entrevista, algo que hubiera avergonzado cualquier persona más o menos educada y, tratándose de un funcionario del más alto nivel, puede implicar un delito.
Pedido de informes por el mangazo de Milei a Musk
De hecho, tras la confesión del jefe de Estado un grupo de diputados nacionales opositores presentó un pedido de informes para que la Secretaría General de la Presidencia explique cuántos regalos, obsequios, donaciones, beneficios o cesiones gratuitas de uso recibió Milei desde que asumió en el Poder Ejecutivo.
En la iniciativa impulsada por los legisladores Juan Marino, Pablo Todero, Christian Zulli, Jorge Araujo Hernández, Hilda Aguirre, Lorena Pokoik y Sabrina Selva (todos de Unión por la Patria) también se solicita información acerca de cómo fueron registrados esos regalos, qué destino tuvieron y si alguno pudo configurar una infracción a la Ley de Ética Pública o una posible dádiva.
Marino, autor principal del proyecto, afirmó que "el Presidente no puede pedir regalos a empresarios, potenciales inversores, proveedores o sujetos con intereses frente al Estado", porque “la ley es clara: los funcionarios no pueden recibir regalos personales por el cargo que ocupan”, dijo.
“Si un obsequio se recibe por la investidura presidencial, debe registrarse y, cuando corresponde, incorporarse al patrimonio del Estado Nacional”, agregó, al tiempo que exige en su proyecto que se informe si existieron otros pedidos similares a empresarios o potenciales inversores y, eventualmente, cuál fue la intervención de la Oficina Anticorrupción.
También pide que se detalle si empresas vinculadas a Elon Musk -como Tesla, SpaceX, Starlink o X Corp.- mantienen contratos, permisos, autorizaciones, trámites, beneficios o negociaciones con el Estado argentino.
Vale recordar en ese sentido que Milei fue uno de los grandes impulsores de la compañía de internet satelital del magnate sudafricano a la Argentina. A pocos días de asumir, en diciembre de 2023, el mandatario anunciaba un paquete de medidas para desregular la economía a través de un DNU y mencionaba a una sola empresa: Starlink; un PNT transmitido por cadena nacional.
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