Cambio de clima: cuándo llega el tormentón interminable de seis días que apagará el veranito de 40 grados
El pronóstico del tiempo anticipa un brusco cambio de clima. La llegada de un fuerte tormentón de varios días pondrá fin a las jornadas de calor extremo.
Tras varias jornadas de un calor sofocante y agobiante que castigó a gran parte del territorio nacional, las condiciones meteorológicas cambiarán drásticamente. El esperado alivio llegará de la mano de un tormentón que se extenderá por casi una semana, provocando un marcado descenso térmico y abundantes precipitaciones.
El avance del tormentón y el fin del veranito
El inicio de la semana estuvo dominado por el ingreso de aire extremadamente cálido, especialmente en el norte de la Patagonia. Localidades como Trelew superaron los 32 °C, mientras que zonas ubicadas más al oeste experimentaron marcas térmicas cercanas a los agobiantes 40 °C. Sin embargo, este anómalo "veranito" otoñal tiene las horas contadas.
El fenómeno más relevante que cortará esta ola de calor será el veloz avance de un frente frío desde el sur. Este sistema generará un choque de masas de aire que derivará en la formación de fuertes ráfagas de viento (superiores a los 80 km/h en Santa Cruz) y precipitaciones de variada intensidad que irán barriendo la costa atlántica y el sudoeste bonaerense.
IMPORTANTE: Mapa en vivo de las lluvias de este lunes en el AMBA: cuánto dura el tormentón y a qué hora mejora el clima
Seis días pasados por agua
De acuerdo al pronóstico del tiempo extendido, el frente de mal tiempo se estacionará generando un verdadero "tormentón" interminable sobre la zona central del país y el área metropolitana. El cronograma de la inestabilidad marca un quiebre definitivo a mitad de semana:
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Miércoles y Jueves: Serán las jornadas más críticas, con altísimas probabilidades (hasta un 90%) de actividad eléctrica, lluvias fuertes y acumulados importantes de agua.
Viernes a Domingo: La inestabilidad persistirá bajo la forma de lluvias débiles y lloviznas intermitentes. El cielo se mantendrá completamente cubierto y las temperaturas máximas se derrumbarán hasta los 23 °C durante el fin de semana.
Lunes 6 de abril: El temporal recién comenzará a disiparse en el inicio de la próxima semana, despidiéndose con los últimos chaparrones aislados y consolidando un clima definitivamente más fresco y otoñal.
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