Cambio de clima: cuándo llega el tormentón interminable de seis días que apagará el veranito de 40 grados

El fenómeno más relevante que cortará esta ola de calor será el veloz avance de un frente frío desde el sur. Este sistema generará un choque de masas de aire que derivará en la formación de fuertes ráfagas de viento (superiores a los 80 km/h en Santa Cruz) y precipitaciones de variada intensidad que irán barriendo la costa atlántica y el sudoeste bonaerense.